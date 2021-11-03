Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Phá đem lại. Do đó, bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, đồng thời không nên tin người quá dễ dàng, bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại cho công việc.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc đang làm thì chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót. Trải qua những khó khăn, thử thách, bạn sẽ ngày càng trở nên xuất sắc hơn.

Dưới sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh có khả năng thuyết phục và lãnh đạo, nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ dễ dàng thăng tiến, lương thưởng tăng vùn vụt.

Còn nếu đã đứng ở vị thế lãnh đạo thì bản mệnh cần tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến nhân viên để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó phân công nhiệm vụ hợp lý với từng người.

Tuổi Dần

Kiếp Tài tác động khiến người tuổi Dần trở nên nóng nảy, dễ vướng phải những vụ tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn quá tự tin và chỉ thích làm theo ý mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

Cùng với đó, tình cảm của con giáp này và người nhà cũng không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và cân nhắc kĩ càng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do cục diện Tương Xung tác động, người tuổi Mão quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình.

Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý mình. Còn nếu muốn ý kiến của mình được công nhận. Cách hợp lý nhất là bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng.

Tuổi Thìn

Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy hoang mang, mơ hồ vì chưa định hướng được cho mình.

Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình.

Tuổi Tỵ

Nếu không muốn vào đủ loại rắc rối do Thương Quan mang lại, người tuổi Tỵ nên có hướng sửa đổi những tật xấu của mình. Bạn quá hiếu thắng nên dễ xích mích với người khác mà không quan tâm tình huống hay đối tượng giao tiếp của mình.

Người trẻ tuổi có thể đối diện với những nỗi buồn lớn như không trúng tuyển, không thi đỗ, thậm chí là bị mất chức, bị hãm hại, song đừng quá thất vọng với thực tại. Đây chính là dịp để bạn nhìn lại bản thân mình và trở nên mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối trong mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó.

Thực Thần chiếu mệnh đem lại tin vui tài lộc cho những người làm nghề tự do hoặc những người có công việc tay trái. Nhờ tinh thần quyết tâm, không ngại gian khổ, công lao trước đó của bạn đã được công nhận và nay là lúc bạn gặt hái thành quả của mình.

Tuổi Mùi

Thiên Tài nâng đỡ người tuổi Mùi, giúp bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó.

Một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò may rủi, nhưng tốt nhất là bạn không nên sống phụ thuộc hoặc lún quá sâu vào điều đó. Hãy nghiêm túc lao động, như thế bạn mới phát triển bền vững được.

Tuổi Thân

Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tự Hình mang lại ảnh hưởng xấu, khiến người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Bạn thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình. Bạn có vẻ không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn, có những lúc bạn vẫn mắc sai lầm. Đừng quá tự kiêu, cho rằng mình có tư cách chỉ trích người khác, bởi như vậy sẽ biến bạn trở thành “ếch ngồi đáy giếng”.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Hại. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh trước mắt có bế tắc, bạn cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan, tiêu cực.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, nếu bạn cứ tiếp tục dửng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách hơn. Hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải với nửa kia nhé.

Tuổi Hợi

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà đôi bên luôn cảm thấy mình được đối phương tôn trọng.

Chính Ấn cho thấy bạn là một người dễ bằng lòng với thực tại, và điều đó dễ biến bạn trở thành một người trì trệ, ít khi chịu cố gắng. Dù bạn không muốn trở thành một người chức cao vọng trọng đi nữa thì bạn cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong trong trách nhiệm của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.