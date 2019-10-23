Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tuất làm mất lòng người khác, tuổi Mùi tin người hại mình

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có nhiều tin tốt lành. Quý nhân luôn sát cánh bên bạn trong mọi việc. Đây là nhờ vào tính cách lạc quan nên được nhiều người yêu mến ở bạn.

Xem tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của 12 con giá p để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có một ngày mới dù không quá may mắn nhưng vẫn khiến bạn thấy hài lòng. Đặc biệt là trong tài lộc, bạn đã tìm được phương án chi tiêu ổn thỏa hơn.

Tình cảm khá khắng khít, nhất là với người đang yêu. Người có gia đình luôn cố gắng vun đắp tình cảm vợ chồng.

Công việc không quá nhiều thử thách, nhưng bạn nên cẩn trọng hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên tin cậy.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc tăng, bạn không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Mão

Người tuổi Mão nên giữ bình tĩnh, tránh nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Người kinh doanh càng phải giữ kiên nhẫn với đối tác hay khách hàng.

Tình duyên có chút ảm đạm với người độc thân. Bạn nên chăm sóc bản thân tốt hơn trước khi mong muốn có người chăm sóc mình.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn khá suôn sẻ trong ngày mới. Hãy tự tin với khả năng của mình.

Tài lộc dù không tăng nhưng vẫn ổn định, bạn nên cân nhắc chi tiêu trong thời gian tới.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có điềm tiểu nhân hãm hại trong ngày mới. Bạn nên cẩn thận với những ai thân thiết xung quanh, đặc biệt là trong công việc.

Bù lại, tình duyên hay gia đạo sẽ khiến bạn thấy vui vẻ và thoải mái hơn vào cuối ngày.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Sửu có cơ hội thể hiện năng lực trong công việc. Người kinh doanh tìm được cơ hội mở rộng thị trường hay đối tác tiềm năng.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe trong thời gian tới.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi cẩn thận với các quyết định về tiền bạc trong ngày mới. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác mà thiệt thân.

Các mối quan hệ lâu năm có thể giúp đỡ bạn nhiều trong công việc, thậm chí là mang đến may mắn cho bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân nên cẩn trọng trong công việc hơn. Khó khăn sẽ không quá lớn, nhưng nếu mắc sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tài lộc khởi sắc, đặc biệt là với người đi làm.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần đầu tư vào bản thân hơn, nhất là về nghiệp vụ, kỹ năng. Vì tương lai sẽ có nhiều cơ hội đang đợi bạn.

Người độc thân có cơ hội tìm được mối nhân duyên tốt.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất cẩn thận làm mất lòng người khác. Dù lời bạn nói ra không có ý xấu, nhưng lại khiến người khác nghĩ theo một hướng tiêu cực.

Tài lộc không tăng, nhưng vì chi tiêu cẩn thận nên bạn vẫn thoải mái trong chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Năm ngày 24/10/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn. Bạn được người có kinh nghiệm chỉ dạy, học hỏi được nhiều kiến thức mới.

Vận trình tình cảm thuận lợi, giúp tuổi Hợi có nhiều niềm vui trong ngày mới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.