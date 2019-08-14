Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ lộc lá sum suê, tuổi Thân buồn vui lẫn lộn

Tâm linh - Tử vi 14/08/2019 12:11

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của 12 con giáp: Tài lộc của tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng, tuổi Thân buồn vui lẫn lộn. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, ngày mới tuổi Tý có điềm thị phi cạnh tranh, có thể là trong công việc hay làm ăn. Bạn cần cẩn thận tiểu nhân hãm hại.

Nhưng may mắn là bạn vẫn có quý nhân ở bên giúp đỡ, khó khăn mấy cũng vẫn có thể vượt qua.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Sửu

Vận trình của tuổi Sửu trong ngày mới có những chuyện không được như mong muốn. Dù vậy, bạn vẫn nên giữ trạng thái ổn định, tránh gây sai sót trong công việc.

Bù lại, chuyện tình cảm khá tốt đẹp, người ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn lúc này.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Dần

tu vi thu nam ngay 15/8/2019 4

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, vận trình của tuổi Dần khởi sắc. Về công việc, bạn có bước tiến vượt bậc, để lại ấn tượng tốt với cấp trên.

Các mối quan hệ có mâu thuẫn, nhưng không quá nghiêm trọng, cần thời gian để hàn gắn.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Mão

Ngày mới, tuổi Mão phải thật cẩn trọng nếu không muốn bị tiểu nhân lừa gạt. Mâu thuẫn với đồng nghiệp có thể là bất lợi lớn nhất trong công việc của bạn vào lúc này.

Tình cảm cũng không sáng sủa hơn. Những áp lực về chuyện tương lai, tài chính có thể là vấn đề khiến cả hai mệt mỏi.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Có vẻ mọi chuyện đều rất thuận lợi với bạn.

Tình cảm có nhiều trắc trở, vì cả hai chưa đủ thấu hiểu cho nhau.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu nam ngay 15/8/2019 3
Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Tỵ trong ngày mới có nhiều điểm sáng. Nguồn thu nhập chính hay phụ đều có thể tăng, thậm chí bạn còn có một khoản tiền thưởng bất ngờ.

Dù bận rộn, nhưng bạn đừng quên để ý đến sức khỏe của bản thân.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Ngọ

Sự nghiệp của tuổi Ngọ trong ngày mới không có gì đáng lo ngại. Chuyện tình cảm cũng như ý bạn muốn. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa như ý.

Điểm tối trong ngày là tài chính có chút khó khăn. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu cẩn thận hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một ngày mới không may mắn. Trong công việc hay tình cảm đều có chuyện khiến bạn không vui. Dù vậy, bạn nên giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Thân

tu vi thu nam ngay 15/8/2019 2
Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của tuổi Thân buồn vui lẫn lộn. Bạn có thể hài lòng với sự tiến triển trong công việc, nhưng lại gặp chuyện không vui trong tình cảm.

Dù vậy, tài lộc vẫn ổn định, bạn không phải lo lắng chi tiêu.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Dậu

Dù ngày mới có nhiều khó khăn nhưng tuổi Dậu vẫn kiên trì hoàn thành. Nếu có lúc phải nghỉ ngơi thì bạn phải cho mình chút thư giãn thoải mái.

Tài lộc thất thường, bạn nên cẩn thận trong chi tiêu.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Tuất

Tài chính của tuổi Tuất trong ngày mới thất thoát bất thường. Hãy cẩn thận với những món nợ có thể lâu ngày, không thể đòi được.

Bù lại, tình duyên với người độc thân khá tốt. Vận đào hoa đang đến, bạn có thể tìm được nhân duyên cho mình.

Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu nam ngay 15/8/2019 1
Tử vi thứ Năm ngày 15/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Hợi phải thật cẩn thận tiểu nhân. Bạn nên tập trung vào công việc để đạt được thành quả xứng đáng.

Về tình cảm vẫn chưa có khởi sắc, chậm mà chắc sẽ thích hợp với hoàn cảnh của bạn lúc này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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