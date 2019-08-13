Qua được tháng 7 âm, 3 con giáp này liền chạm đỉnh danh vọng, tài lộc cất cánh thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp, vì Tỵ và Hợi không hợp nhau nên trong năm Hợi, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể là trong năm Kỷ Hợi 2019 này, ngay từ đầu năm, người tuổi Tỵ đã va phải nhiều vấn đề về tiền bạc, sức khỏe .

Tháng 7 âm không phải là thời điểm suôn sẻ của 3 con giáp giàu có sau. Nhưng chỉ cần kiên trì vượt qua được thời điểm gian nan này, thời vận của họ bỗng vụt sáng, giàu sang may mắn bất ngờ.

Nhưng chỉ cần qua được tháng 7 âm, tức đến tháng 9 dương, tuổi Tỵ sẽ bất ngờ trở thành con giáp giàu sang . Sức khỏe dần dồi dào, tài vận vụt sáng thăng hoa.

Đặc biệt là từ tháng 4 đến cuối tháng 7, tuổi Tỵ bị vận đen đeo bám. Để tránh điều không may, tốt nhất là họ nên tránh đi đến những nơi như bệnh viện, đám tang. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn thận thị phi đeo bám.

Tuổi Tỵ liên tiếp gặp may mắn từ tháng 9 đến tháng 11 dương. Dù họ làm gì cũng đều có kết quả tốt. Nếu càng biết nỗ lực thì kết quả càng tích cực.

Tuổi Thân

Vì Thân và Hợi hợp nhau nên năm Kỷ Hợi 2019 khá suôn sẻ với người tuổi Thân, nhất là về tiền bạc.

Từ tháng 8 âm đến tháng 11 âm, người tuổi Thân có tài vận tươi sáng, có thể đổi đời trong phút chốc.

Theo dự đoán, người tuổi Thân có bước tiến mới trong công việc và đạt được nhiều thành tích, nếu họ cố gắng và chăm chỉ đến cùng.

Từ sau tháng 7 âm, may mắn, điều tốt đẹp sẽ đến xoa dịu đi những gì không vui tuổi Thân phải gặp trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, con giáp này đừng hành động quá liều lĩnh, cần cẩn thận tránh rủi ro sẽ tốt hơn.

Từ sau tháng 7 âm, may mắn, điều tốt đẹp sẽ đến xoa dịu đi những gì không vui tuổi Thân phải gặp trong thời gian qua. Tài lộc dần khởi sắc mạnh mẽ.

Tuổi Mão

2019 là năm có nhiều sự thay đổi với người tuổi Mão. Sự nghiệp, tài chính đều có bước phát triển mới. Con giáp này còn có cơ hội gặp quý nhân, dễ dàng thành công hơn.

Qua được tháng 7 âm, sự nghiệp và tình cảm của tuổi Mão đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, tháng 7 âm tiềm tàng tiểu nhân hãm hại tuổi Mão. Họ nên cẩn trọng để tránh bị gài bẫy. Tốt nhất là nên tập trung vào công việc của mình, tránh thị phi xung quanh.

Qua được tháng 7 âm, sự nghiệp và tình cảm của tuổi Mão đều viên mãn. Đây là con giáp giàu có bất ngờ nhất.

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