Qua được tháng 7 âm, 3 con giáp này liền chạm đỉnh danh vọng, tài lộc cất cánh thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 13/08/2019 05:13

Khổ tận cam lai, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng sau những ngày tăm tối. Đây là 3 con giáp giàu có bậc nhất sau tháng 7 âm lịch.

Tháng 7 âm không phải là thời điểm suôn sẻ của 3 con giáp giàu có sau. Nhưng chỉ cần kiên trì vượt qua được thời điểm gian nan này, thời vận của họ bỗng vụt sáng, giàu sang may mắn bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, vì Tỵ và Hợi không hợp nhau nên trong năm Hợi, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể là trong năm Kỷ Hợi 2019 này, ngay từ đầu năm, người tuổi Tỵ đã va phải nhiều vấn đề về tiền bạc, sức khỏe.

Đặc biệt là từ tháng 4 đến cuối tháng 7, tuổi Tỵ bị vận đen đeo bám. Để tránh điều không may, tốt nhất là họ nên tránh đi đến những nơi như bệnh viện, đám tang. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn thận thị phi đeo bám.

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Chỉ cần qua được tháng 7 âm, tức đến tháng 9 dương, tuổi Tỵ sẽ bất ngờ trở thành con giáp giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ cần qua được tháng 7 âm, tức đến tháng 9 dương, tuổi Tỵ sẽ bất ngờ trở thành con giáp giàu sang. Sức khỏe dần dồi dào, tài vận vụt sáng thăng hoa.

Tuổi Tỵ liên tiếp gặp may mắn từ tháng 9 đến tháng 11 dương. Dù họ làm gì cũng đều có kết quả tốt. Nếu càng biết nỗ lực thì kết quả càng tích cực.

Tuổi Thân

Vì Thân và Hợi hợp nhau nên năm Kỷ Hợi 2019 khá suôn sẻ với người tuổi Thân, nhất là về tiền bạc.

Từ tháng 8 âm đến tháng 11 âm, người tuổi Thân có tài vận tươi sáng, có thể đổi đời trong phút chốc.

Theo dự đoán, người tuổi Thân có bước tiến mới trong công việc và đạt được nhiều thành tích, nếu họ cố gắng và chăm chỉ đến cùng.

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Từ sau tháng 7 âm, may mắn, điều tốt đẹp sẽ đến xoa dịu đi những gì không vui tuổi Thân phải gặp trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, con giáp này đừng hành động quá liều lĩnh, cần cẩn thận tránh rủi ro sẽ tốt hơn.

Từ sau tháng 7 âm, may mắn, điều tốt đẹp sẽ đến xoa dịu đi những gì không vui tuổi Thân phải gặp trong thời gian qua. Tài lộc dần khởi sắc mạnh mẽ.

Tuổi Mão

2019 là năm có nhiều sự thay đổi với người tuổi Mão. Sự nghiệp, tài chính đều có bước phát triển mới. Con giáp này còn có cơ hội gặp quý nhân, dễ dàng thành công hơn.

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Qua được tháng 7 âm, sự nghiệp và tình cảm của tuổi Mão đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, tháng 7 âm tiềm tàng tiểu nhân hãm hại tuổi Mão. Họ nên cẩn trọng để tránh bị gài bẫy. Tốt nhất là nên tập trung vào công việc của mình, tránh thị phi xung quanh.

Qua được tháng 7 âm, sự nghiệp và tình cảm của tuổi Mão đều viên mãn. Đây là con giáp giàu có bất ngờ nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp này sẽ đón hỷ vận trong tháng 10 tới, bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, cuối năm sung túc viên mãn

3 con giáp này sẽ đón hỷ vận trong tháng 10 tới, bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, cuối năm sung túc viên mãn

Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có nhiều con giáp được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Tuy nhiên, không phải vào giai đoạn đầu năm, hay giữa năm mà là vào 3 tháng cuối năm, vận may của họ mới thật sự có chuyển biến. Cụ thể, trong tháng 10 tới đây, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón hỷ vận.

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