Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của 12 con giáp: Ngọ - Thân vận trình khai thông, công danh tấn tới, Tuất cẩn trọng lời ăn tiếng nói, Sửu tài chính tụt dốc không phanh

Tài lộc của Sửu đang có những chuyển biến tiêu cực. Các nguồn thu nhập phụ đang dần mất đi vấn đề tài chính đang là bài toán khó cho con giáp này. Sửu nên chi tiêu hợp lý, có kế hoạch rõ ràng tránh lâm vào nợ nần, thiếu hụt.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Dần

Tài lộc của Dần có dấu hiệu kém sắc dù vận trình không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, vì tính chất công việc của con giáp ổn định, không mang tới nguồn thu bất ngờ nên Dần chưa thể bức phá, cuộc sống chỉ ở mức vừa đủ, không dư dả. Đây cũng là nguyên nhân con giáp luôn được khuyên nên chuyển sang đầu tư kinh doanh hoặc nghề tay trái để không phải lo lắng quá nhiều chuyện chi tiêu. Con giáp đang suy nghĩ rất nhiều cho việc này.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Mão

Vào thứ Hai, người tuổi Mão nhận được nhiều phúc lợi trời ban. Qua các mối quan hệ xã hội, con giáp tuổi Mão có thêm cơ may kiếm tiền, cũng như tìm được các công việc phù hợp với bản thân. Ngoài ra, nếu đang có dự định đầu tư kinh doanh hay tiến hành một kế hoạch mới thì con giáp nên bắt tay vào tiến hành ngay bây giờ. Bởi lẽ thời vận đang lên, Mão làm gì cũng thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Thìn

Dự đoán, vận trình người tuổi Thìn vào thứ Hai này vô cùng rực rỡ. Bản mệnh sắp có được vận tài lộc vô cùng tốt, gặp được nhiều cơ hội để thay đổi kế hoạch của mình. Công việc với tuổi Thìn là trách nhiệm và niềm vui cho nên con giáp luôn phấn đấu hoàn thành thật tốt, từ đó nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tiền bạc của bản mệnh thăng tiến thuận lợi. Nếu biết cố gắng, con giáp có thể giàu lên nhanh chóng.

Đường tình duyên của Thìn trong giai đoạn này không có gì thay đổi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm thấy nửa kia của đời mình.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Tỵ

Vào thứ Hai, người tuổi Tỵ tài lộc đầy nhà, hỷ sự chạm ngõ. Con giáp được quý nhân phù trợ nên ngày càng thuận lợi, lên vùn vụt như diều gặp gió. Những hợp đồng, dự án được tiến hành vào thứ Hai sẽ thành công rực rỡ, mang đến cho Tỵ nguồn thu nhập không hề nhỏ. Kể từ đây, công việc của Tỵ sẽ khá bận rộn và vất vả nhưng những gì con giáp đạt được đều hoàn toàn xứng đáng.

Vận tình cảm của Tỵ có nhiều dấu hiệu tích cực. Con giáp thu hút nhiều sự người khác phái, mở rộng mối quan hệ xã hội của bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Ngọ

Bước sang thứ Hai, người tuổi Ngọ vận khí khai thông, công danh tấn tới. Nhiều cơ hội lớn sẽ đến với Ngọ giúp con giáp có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Tài vận của Ngọ cũng vì thế mà nhân lên đáng kể. Bản mệnh trong giai đoạn này tiền tài dư dả,thoải mái trong việc chi tiêu.

Đặc biệt, vào độ cuối ngày, con giáp sẽ có cuộc hội ngộ bất ngờ với cô nhân đã từ lâu không còn liên lạc.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Mùi

Theo tử vi, người tuổi Mùi sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực đối với công việc vào thứ Hai. Bản mệnh cần thực sự kiên nhẫn trong quá trình giải quyết, nhất là để ý đến những cộng sự đã đồng hành cùng bạn những dự án này. Lời khuyên cho Mùi là nên dành riêng cho bản thân một phương án dự phòng an toàn để có thể trở kịp tay những khi rắc rối như thế này, tránh để nước tới chân mới nhảy.

Mùi cũng nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Đừng vì tham công tiếc việc mà bỏ bỏ mái ấm nhỏ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Thân

Đầu tuần chính là ngày đại cát với người tuổi Thân. Chuyện gì con giáp tham gia cũng đều thành công vang dội, con giáp may mắn này nhận được sự tin tưởng và ngưỡng mộ từ người xung quanh. Cụ thể, nếu là người làm kinh doanh, con giáp sẽ có cơ hội ký được những hợp đồng có giá trị, phát tài nhanh chóng. Người công ăn lương cũng có thêm dự án hoặc công việc đòi hỏi làm thêm giờ, thu nhập từ đó cũng tăng lên.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Dậu

Nếu bao lâu nay, người tuổi Dậu phải vất vả ngược xuôi với nhiều áp lực, khó khăn trong công việc thì hôm nay, con giáp này sẽ được nhận lại những thành quả xứng đáng với mình. Cụ thể, bạn sẽ may mắn có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư lớn trong ngành, không ngại hợp tác, đặc biệt là đối với những người khéo léo, tài năng như Dậu. Vì thế, bạn hãy mạnh dạn đề xuất phương án hoặc mạnh tay chi tiền nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Tuất

Vào thứ Hai này, người tuổi Tuất có thể sẽ phải đối mặt với những chuyện bất ngờ gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín. Con giáp đột nhiên tỏ ra nóng giận và hay bắt bẻ người khác. Việc này khiến cách nhìn về bạn của mọi người trở nên xấu đi và dần tránh xa bản mệnh. Con giáp cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh mọi chuyện đi quá xa.

Tử vi thứ Hai ngày 8/11/2021 của Hợi

Tử vi cho thấy, những người tuổi Hợi làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang trong ngày đầu tuần. Bản mệnh sẽ đạt được những điều may mắn cả về địa vị cũng như tiền bạc. Tài chính ổn định, Hợi có thể suy nghĩ tới việc tái đầu tư hay rót vốn vào các lĩnh vực khác để thu hái lợi nhuận. Ngoài ra, Hợi nên biết rằng những may mắn con giáp đang có hiện nay đều là do phúc đức được tích lũy từ trước. Việc chăm chỉ hành thiện sẽ giúp bạn nhận lại được “quả ngọt” xứng đáng.

