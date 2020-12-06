Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ may thêm túi đựng tiền, tuổi Mùi trúng số

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gánh lộc trời ban, tiền bạc đổ về đầy túi tiêu không hết. Bạn có cơ hội thể hiện tài lẻ của mình khiến cấp trên trọng dụng, yêu mến số một. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng nhiều hơn, đừng ngồi im chờ tình yêu đến mà hãy đứng dậy tìm kiếm.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Theo tử vi mới nhất , Dần đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn trong công việc, bị cấp trên khiển trách nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Trong thời điểm này, bạn có thể gây ra nhiều sai sót vì không tập trung hết sức cho công việc mình đang phụ trách. Chuyện tình cảm cũng gặp nhiều chuyện buồn, có kẻ thứ ba xuất hiện khiến mối quan hệ của bạn rạn nứt.

Vận tài lộc của Sửu có khá nhiều thị phi vây quanh, mối quan hệ gặp nhiều trục trặc. Bạn nên biết cách tiêu tiền trong thời điểm này để không phải vay nợ khắp nơi. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm bản thân, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe .

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Mão được cấp trên yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Mão được nhiều người yêu mến, nhất là cấp trên, đồng nghiệp có nhiều ấn tượng tốt về bạn. Bạn nhiệt tình, cởi mở nên đi đến đâu cũng có người yêu thương, giúp đỡ trong công việc. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện hết khả năng của bản thân, chắc chắn bạn sẽ đạt được khá nhiều thành tựu.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn làm nhiều nhưng không được công nhận, không được đánh giá cao. Người làm công ăn lương bị cấp trên khiển trách vì chậm trễ công việc, ảnh hưởng đến lương thưởng. Người kinh doanh buôn bán gặp nhiều trục trặc, tiền bạc thất thoát khá nhiều trong thời điểm này.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ được quý nhân đứng sau nâng đỡ nên tiền bạc đổ về liên tục như nước, cứ hết rồi lại đầy, không phải thiếu thốn vay mượn khắp nơi. Bạn được trọng dụng nên công việc vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Điều này giúp tinh thần của bạn phấn chấn, vui vẻ hơn rất nhiều.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Ngọ có tài - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có tài giải quyết nhiều vấn đề khó khăn xảy ra với mình trong thời điểm này. Bạn không còn sợ bị ai cản đường thăng tiến hay việc tăng lương thưởng. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần tốt để đón nhận nhiều tin vui đổ về, công việc tình duyên sẽ vô cùng thuận lợi. Hãy nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi vận trình.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn bậc nhất trong thời điểm vàng kim này. Bạn trúng số độc đắc, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, tiêu tiền hoài không hết. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao về cách giải quyết những điều rắc rối một cách tài tình. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận duyên lành như ý.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Thân

Thân có bản lĩnh vượt qua được nhiều chướng ngại vật cản trở con đường thăng tiến của mình trong ngày. Bạn giải quyết hết những phiền phức, rắc rối xảy ra với mình. Bên cạnh đó cũng có nhiều cơ hội đổi đời, lên hương, xử đẹp những kẻ xấu hãm hại mình trong thời gian trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Dậu cẩn thận lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng khiến người khác cảm thấy mệt mỏi khi ở gần bạn. Bạn cũng nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc, đừng tiêu xài quá nhiều ảnh hưởng đến bản thân cũng như những dự định mình đang ấp ủ thực hiện.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Tuất

Tuất có chuyện tình cảm không như ý muốn. Người đang trong mối quan hệ xảy ra nhiều chuyện trục trặc, có kẻ thứ ba chen vào khiến tình cảm dần xảy ra rạn nứt. Người độc thân không tìm được ý trung nhân nên vẫn một mình lẻ bóng trong dịp năm mới này.

Tử vi thứ Hai ngày 7/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên tiết kiệm tiền để thực hiện những dự án bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Trong thời điểm này, bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến vận trình của bản thân. Trong công việc cũng nên chú tâm hơn để không bị khiển trách.

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