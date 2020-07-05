Tử vi thứ Hai ngày 6/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn gặp hên, tuổi Tuất kiên cường

Theo tử vi ngày mới , đường tài lộc của tuổi Tý hôm nay bị tiểu nhân cản trở. Đây có thể là người “hớt tay trên” của bạn trong một vụ làm ăn béo bở nào đó.

Xem tử vi thứ Hai ngày 6/7/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu giành được vị trí quan trọng trong công việc. Đây là thành quả bạn đạt được sau thời gian dài cố gắng.

Dù vậy, công việc của tuổi Tý khá suôn sẻ vì được quý nhân hậu thuẫn.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên cẩn thận họa thị phi đeo bám. Những lời đồn đại chỉ làm bạn bị phân tâm trong công việc.

Tuổi Dần gặp may mắn trong kinh doanh, đặc biệt là người mới khởi nghiệp.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp được nhân duyên tốt trong hôm nay. Đây là người cho bạn nhiều lời khuyên có ích, giúp đỡ bạn nhiều trong công việc.

Tuổi Mão độc thân có thể gặp được một nửa như ý thông qua quen biết.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp hên trong hôm nay, đặc biệt trong công việc và tiền tài.

Dù vậy, tình cảm có chút tranh cãi, nhưng không quá nghiêm trọng.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên tập trung hơn vào công việc.

Tình duyên chưa khởi sắc, cả hai vẫn chưa có lòng tin nhiều vào nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên dành thời gian nhiều cho gia đình và người yêu.

Công việc có tiến triển, sẽ hoàn thành trước thời hạn được giao.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi không nên giữ tâm lý thua cuộc. Càng cạnh tranh càng phải giữ tinh thần không khuất phục.

Tài lộc dư dôi, tuổi Mùi thoải mái tiêu xài.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp trở ngại trong chuyện tình cảm, họ nên mở lòng tin tưởng đối phương hơn.

Tuổi Thân cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên giữ tinh thần tích cực, đừng quá chán nản.

Tài lộc sẽ cải biến tích cực trong thời gian tới.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp kiên cường, đặc biệt là trong những lúc khắc nghiệt nhất.

Còn có gia đình bên cạnh, tuổi Tuất càng thêm vững lòng.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 6/7/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi sẽ gặp vận may tài lộc.

Tuy nhiên, tình cảm lại không được khả quan.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.