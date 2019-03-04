Tử vi thứ hai ngày 4/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão vui vẻ, tuổi Hợi thuận lợi công việc

Vận tài lộc khá tốt với người tuổi Tý. Nhưng bù lại, bạn có chút hao tốn khi có các buổi xã giao, tiệc tùng.

Tử vi ngày mới của người tuổi Tý sẽ có thay đổi trong công việc. Những dự định, kế hoạch từ trước của bạn cần đổi thay chút ít. Nhưng đây sẽ là điều cần thiết để đảm bảo kết quả tốt nhất. Vì vậy, đừng cảm thấy khó chịu.

Trong ngày mới, tuổi Sửu đừng vội vàng đưa ra những quyết định lớn mà chưa cân nhắc, hay tham khảo những người đi trước có kinh nghiệm. Vì rất dễ gặp khó khăn, hay bị tiểu nhân hãm hại.

Tình cảm trong ngày cũng có chút biến động, nhưng không phải quá tệ. Dù sao chuyện tình cảm vẫn là phải cố gắng để bù lấp những điểm chưa tốt ở nhau.

Tài lộc trong ngày ở mức trung bình, không tiêu pha, cũng không có thêm nhiều.

Vận tình cảm có tin vui mới, khiến cả hai cảm thấy thoải mái khi bên nhau hơn.

Tuổi Sửu nên giữ gìn sức khỏe hơn, tránh mắc những bệnh vặt.

Tuổi Dần

Vận trình ngày mới, tuổi Dần có sự sửa chữa trong công việc hay đời sống vật chất - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới, tuổi Dần có sự sửa chữa trong công việc hay đời sống vật chất. Nếu có ai đề nghị hợp tác làm ăn hay cân nhắc vị trí làm việc khác hãy thận trọng xem xét. Chuyện công việc, dù nghe tin không tốt cũng đừng quá âu lo, vì đều có hướng giải quyết.

Tài lộc ở mức trung bình.

Vận tình cảm cũng chưa có điểm sáng hơn, cả hai nên dành thời gian cho nhau.

Tuổi Mão

Ngày mới khá vui vẻ và thuận lợi với người tuổi Mão. Bạn có quý nhân giúp đỡ nên gặp vấn đề gì cũng được giải quyết kịp thời.

Vận tài lộc hôm nay khá vượng, bạn còn có lộc quà tặng và lộc ăn uống.

Tình duyên tương đối khiến bạn và đối phương hài lòng.

Tuổi Thìn

Nếu trong ngày mới, tuổi Thìn có lời mời làm ăn hay sự ngỏ ý trong tình cảm đều nên suy nghĩ kỹ. Dù là trong chuyện gì, bạn cũng nên cẩn thận kẻ tiểu nhân, những người muốn xen vào chuyện của bạn mà không có ý tốt.

Tài lộc có trong ngày, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Về tình cảm, những ai độc thân nếu được ngỏ ý hãy nghĩ về tình cảm của mình trước khi đồng ý hay từ chối.

Nếu trong ngày mới, tuổi Thìn có lời mời làm ăn hay sự ngỏ ý trong tình cảm hay đều nên suy nghĩ kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đây là ngày xung của người tuổi Tỵ. Vì thế, dù là đi đứng, hay trong công việc, cuộc sống thì bạn đều nên cân nhắc, cẩn thận họa thị phi.

Trong ngày, bạn cần để ý đến sức khỏe nhiều hơn, tránh những bệnh vặt.

Về tình duyên, nếu nảy sinh mâu thuẫn hãy từ tốn ngồi xuống để nói chuyện với nhau.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới cho biết người tuổi Ngọ nên đề phòng những chuyện không như muốn, tránh tình trạng trở tay không kịp. Nếu phải lắng nghe người khác thì cũng nên cân nhắc, quan trọng là bản thân quyết định.

Tài lộc ở mức trung bình, tránh hao tốn.

Tuổi Mùi

Ngày mới của tuổi Mùi có vẻ bận rộn, trong công việc cũng như giao thiệp xã giao. Nhưng đây là điều cần thiết cho những kế hoạch, thành công tương lai.

Tài lộc khá tốt, bạn có lộc ăn uống.

Vì bận rộn nên có thể bạn không có nhiều thời gian cho gia đình hay bạn đời. Nhưng vẫn nên để đối phương không buồn lòng nhé!

Tuổi Thân

Ngày mới của tuổi Thân có những việc ngoài dự tính, hay tin tức không như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của tuổi Thân có những việc ngoài dự tính, hay tin tức không như mong muốn. Dù vậy, cũng đừng để tâm trạng không vui ảnh hưởng đến ngày làm việc cả ngày. Dù là về các mối quan hệ trong công ty hay gia đình thì cũng không quá lớn.

Vận tài lộc cũng không khả quan, có sự hao tài.

Tuổi Dậu

Đây là ngày tuổi của người tuổi Dậu. Dù gặp khó khăn gì thì bạn cũng nên từ từ giải quyết, đừng vội vàng. Trong nhà hay nơi làm việc đều nên giữ hòa khí, tránh tranh cãi.

Tuổi Dậu nên giữ gìn sức khỏe hơn, chú trọng ăn uống và nghỉ ngơi điều độ.

Vận tài lộc chưa khá, cũng không quá tệ.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của người tuổi Tuất gặp chút rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của người tuổi Tuất gặp chút rắc rối trong công việc. Có lẽ rắc rối này nằm ngồi những dự định của bạn. Nhưng đừng quá hấp tấp, cẩn thận tiểu nhân gây áp lực. Điều bạn nên làm là cố gắng tìm ra hướng giải quyết trước mắt, chuyện còn lại hãy đợi cơ hội thích hợp.

Tài lộc có vẻ chậm, dễ hao hụt.

Tuổi Tuất nên giữ sức khỏe, tránh căng thẳng.

Tuổi Hợi

Ngày mới của tuổi Hợi cần có sự thay đổi trong công việc để có kết quả tốt hơn. Tâm trạng của bạn khá vui vẻ vì có tin vui từ bạn bè hay quý nhân.

Tài lộc có nhanh cũng xài nhanh.

Tình duyên của tuổi Hợi cần thời gian và sự kiên nhẫn hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.