Tử vi thứ Hai ngày 27/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần thăng tiến, tuổi Thìn may mắn tài lộc

Tuổi Tý và đối phương có thể có mâu thuẫn nhỏ. Bạn nên giữ bình tĩnh, tránh làm rạn nứt tình cảm.

Ngày mới khá thuận lợi với người tuổi Tý. Tiền bạc không là vấn đề khiến bạn lo lắng trong hôm nay. Vì dù có khó khăn bạn vẫn được người khác giúp đỡ. Dù vậy, bạn cần tập trung vào công việc hơn.

Tình cảm trong ngày khá tốt. Bạn nhận được quan tâm, yêu thương từ người thân và người ấy.

Tuổi Sửu gặp vài trở ngại trong công việc, khiến tâm trạng không hài lòng. Dù vậy, bạn cần giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

Tuổi Dần

Ngày mới, người tuổi Dần có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Dần có cơ hội thăng tiến. Bạn có vẻ chưa biết phải nắm bắt thế nào. Nhưng quan trọng nhất là nên làm tốt nhiệm vụ hiện tại, vận may sẽ tự khắc tìm đến bạn.

Về tình duyên, bạn có chút bất đồng với đối phương. Bạn nên tìm hiểu, chia sẻ và tạo sự cảm thông với đối phương.

Tuổi Mão

Ngày mới, tuổi Mão có thể bị tiểu nhân hãm hại. Người này có thể tiếp cận để lấy thông tin và tìm cách hãm hại bạn.

Bù lại, tài lộc trong ngày của người tuổi Mão khá tốt. Bạn có thể có món tiền nho nhỏ, không nhiều nhưng giúp bạn thoải mái chi tiêu trong ngày.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có điềm báo may mắn tiền bạc trong ngày mới. Có người còn may mắn trúng thưởng.

Về tình cảm, đây là một ngày thoải mái để bạn thư thả trở về nhà hay cùng người yêu trải qua những khoảnh khắc thư giãn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có bước tiến mới trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ có bước tiến mới trong sự nghiệp. Bạn có thêm năng lượng, tự tin với khả năng của mình.

Tình cảm khá ổn định. Người độc thân có thể tìm thấy nhân duyên tốt đẹp.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ gặp những chuyện không hài lòng trong ngày mới. Bạn phải thật cẩn trọng trong ngày hôm nay, để tránh bị đối thủ hạ gục.

Về tình duyên, bạn đừng để ý những lời của người khác, hãy vững tin với tình cảm của mình.

Tuổi Mùi

Ngày mới, người tuổi Mùi không phải lo chuyện tiền bạc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ. Dù vậy, bạn cũng nên cẩn thận kiểm soát chi tiêu.

Về tình duyên, người độc thân có thể vì chạnh lòng chưa tìm được một nửa như ý. Dù vậy, hãy kiên trì đợi chờ người thích hợp.

Tuổi Thân

Tuổi Thân khá bận rộn công việc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân khá bận rộn công việc trong ngày mới. Bạn nên bình tĩnh với những tình huống bất ngờ xảy ra. Cẩn trọng với lời nói, hành động để không gây chuyện không đáng.

Tình duyên trong ngày khá thú vị. Bạn càng trở nên hấp dẫn trong mắt đối phương.

Tuổi Dậu

Đây là ngày thuận lợi để người tuổi Dậu làm những gì đã lên kế hoạch từ trước. Bạn có cơ hội phát huy khả năng của bản thân.

Tình cảm của bạn trong ngày khá ổn định, dù vẫn có vài mâu thuẫn cần giải quyết.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có gặp nhiều vận may tài lộc trong ngày mới. Kinh doanh hay công danh sự nghiệp đều khởi sắc. Tuổi Tuất có một ngày đầy lạc quan.

Tuổi Tuất còn may mắn về tình duyên. Người độc thân tìm được một nửa như ý, ai có đôi lại càng mặn nồng tình cảm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội thể hiện bản thân trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có cơ hội thể hiện bản thân trong ngày mới. Với nỗ lực và cố gắng, bạn luôn có thể tạo điểm nhấn, vượt xa mọi người.

Về tình duyên, dù bạn sẵn sàng cho đi không ngần ngại, nhưng hãy nghĩ bản thân muốn gì nhiều hơn. Muốn được người khác yêu thương, bạn phải yêu thương mình trước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.