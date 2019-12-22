Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi bị hiểu lầm, Tuổi Ngọ sự nghiệp khởi sắc

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng. Dù là nhiệm vụ công việc có khó khăn cũng không làm khó được bạn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có thể gặp vài chuyện không vui vẻ đầu ngày. Nhưng nhờ khả năng giải quyết vấn đề tích cực, hiệu quả mà mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Điều nên lưu ý trong ngày là bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho chuyện tình yêu hay gia đạo.

Bạn nên cẩn thận tiểu nhân trong tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của tuổi Dần trong ngày mới hứa hẹn rực rỡ thăng hoa. Người độc thân sẽ có cơ hội tìm được người như ý, thăng cấp mối quan hệ lâu dài.

Tuổi Dần nên cẩn thận trong ăn nói, đặc biệt là với người thân trong nhà để tránh mâu thuẫn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão có cơ hội kiếm tiền, tăng thu nhập. Từ cơ hội này, bạn sẽ không còn vất vả vì tiền bạc nữa.

Người đi làm cẩn thận họa thị phi, có người muốn dựng chuyện để gây ảnh hưởng xấu đến bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Thìn

Ngày mới của tuổi Thìn buồn vui lẫn lộn. Niềm vui có thể đến bất chợt trong công việc hay tình cảm. Còn nỗi buồn có thể từ điềm hao tài, tốn một khoản tiền ngoài ý muốn.

Dù vậy, cuối ngày tuổi Thìn sẽ có được thời gian thoải mái bên gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, vận trình của tuổi Tỵ có nhiều may mắn, nhất là trong tài lộc. Khả năng cao là bạn được một khoản tiền bất ngờ.

Dù vậy, sự nghiệp với người đi làm có chút khó khăn, bạn nên cố gắng hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cẩn thận các bệnh về đường hô hấp trong ngày mới. Bạn nên giữ gìn sức khỏe bằng luyện tập hơn.

Sự nghiệp khởi sắc, tuổi Ngọ có biểu hiện tốt trong mắt cấp trên.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên giữ trạng thái mạnh mẽ, kiên định trong ngày mới. Có những quyết định cần bạn suy xét cẩn thận.

Tuổi Mùi có đôi hay có gia đình cẩn thận hiểu lầm, làm rạn nứt tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ có nhiều mối quan hệ tốt, sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ bạn trong công việc. Vì vậy, nếu đang gặp khó khăn cũng đừng buồn phiền quá.

Tài lộc khởi sắc vào cuối ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu độc thân có cơ hội tình duyên trong ngày mới.

Người đi làm có cơ may tìm được cơ hội mới trong công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên cẩn thận họa thị phi trong công việc. Tốt nhất là bạn nên giữ im lặng khi cần thiết.

Tài lộc có dấu hiệu tăng, bạn không phải lo về tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 23/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hay cấp trên.

Tài lộc chưa tăng, nhưng cũng không thiếu thốn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.