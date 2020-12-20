Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý xung đột với đồng nghiệp, tuổi Dần vận hung hóa cát

Vận trình của Tý không mấy ổn định vì mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp khiến bạn mệt mỏi. Bạn bị tiểu nhân cản đường nên làm gì cũng hỏng việc. Tiền bạc của bạn trong ngày thiếu trước hụt sau, vận trình vô cùng ảm đạm, tuột dốc không phanh khiến bản mệnh lao đao.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh biết trước được những điều xảy ra với mình trong thời điểm này để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Vận trình của Dần hung cát đan xen, gặp dữ hóa lành vì được Cát tinh chiếu mệnh, soi đường dẫn lối. Công việc của bạn từ gặp khó khăn chuyển sang tốt đẹp trong nháy mắt. Thế nên hãy tận dụng cơ hội tốt này để đầu tư làm ăn hoặc thực hiện kế hoạch riêng của bản thân.

Ngày đầu tuần của Sửu khá thuận lợi, ký được nhiều hợp đồng lớn nên được tán thưởng. Thời điểm này bạn nên tiêu tiền hợp lý, đừng vung tay quá trán mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm đến sức khỏe , đừng làm việc quá sức mà mất ăn mất ngủ.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Mão vướng họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Mão không nên lo chuyện bao đồng trong thời điểm này vì chỉ rước buồn phiền cho mình. Hãy chú tâm hơn vào công việc để đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó cũng nên học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn có vận tài lộc cực tốt, làm một hưởng mười vô cùng vượng sắc. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng cũng như cách giải quyết công việc. Trong chuyện tình cảm, bạn có mối quan hệ như ý, tình tiền đều viên mãn trong thời điểm này.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Tỵ

Ngày đầu tuần, Tỵ vướng phải nhiều chuyện không vui. Nhưng đến cuối ngày, tâm trạng của bạn sẽ thoải mái hơn, không còn gặp bất cứ khó khăn hay trục trặc gì. Nói chung vận công việc, tiền bạc của bạn khá thuận lợi, hãy tận hưởng thành quả tốt mà mình đạt được.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Ngọ mất tiền mất tình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Ngọ làm ăn với ai cũng nên thận trọng, đừng tin tưởng quá mức. Nhất là với những người thân thiết, hãy thận trọng vì có thể bạn sẽ bị lừa gạt mất tình mất tiền. Nói chung trong thời điểm này nên cẩn thận trước sau mỗi khi ra đường vì có thể gặp rắc rối nhỏ.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Mùi

Tâm trạng của Mùi khá mệt mỏi vì phải tăng ca, làm nhiều việc. Bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Làm gì cũng nên suy tính kỹ càng đừng khiến bản thân vướng vào nhiều họa thị phi không đáng có. Bên cạnh đó nên quan tâm một nửa của mình, đừng vì công việc mà bỏ rơi họ.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Thân

Thân có nhiều chuyện buồn phiền đeo bám không ngừng. Những việc bạn làm đều không như ý, thậm chí còn mang lại kết quả vô cùng xấu. Điều này khiến vận trình, tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, gặp khá nhiều khúc mắc đến bản thân cũng không thể giải quyết được.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Dậu

Dậu có nhiều chuyện phải làm trong thời điểm này, vì vậy hãy chú tâm. Bạn đừng lơ là thiếu tập trung mà bị cấp trên khiển trách, có thể sẽ bị giảm lương thưởng. Lời khuyên cho bạn hãy quan tâm đến sức khỏe, làm việc tập trung hơn và nỗ lực giải quyết vấn đề khó khăn của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Tuất có tinh thần tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có nhiều thời gian nghỉ ngơi, dành cho bản thân nên tinh thần vô cùng tốt. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao khả năng chuyên môn. Nhờ vậy mà bạn có một ngày khá thoải mái, đạt được thành tựu như ý, có cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Hai ngày 21/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi đạt được nhiều thành tựu lớn trong ngày khiến ai cũng nể phục sát đất. Bạn có tinh thần tiến thủ nên được cấp trên đánh giá khá cao. Tiền bạc trong ngày cũng đổ về tiêu không hết. Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm