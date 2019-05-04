Ngày thứ Bảy của Tý không mấy hanh thông như bạn mong chờ. Bạn gặp khá nhiều áp lực vì công việc tồn đọng, chưa giải quyết kịp. Vì vậy mà tâm trạng của bạn khá mệt mỏi, lúc nào cũng cáu gắt, có thể sẽ xảy ra xung đột, cự cãi với những người xung quanh mình. Ngày hôm nay, bạn không nhận được nhiều tin vui về công việc và tiền bạc.

Vận trình của Sửu có dấu hiệu chậm rãi, ở mức trung bình. Nói đúng hơn là hôm nay của bạn khá ảm đảm, không có gì đáng nói. Những kế hoạch, dự định cũng không thành công. Vấn đề tài chính cũng không mấy khởi sắc.

Tuổi Dần

Dần có tin vui về tình cảm. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, cuộc sống vợ chồng hòa thuận êm ấm. Con cái ngoan ngoãn nghe lời. Tình cảm của vợ chồng bạn ngày càng thăng hoa khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Cả hai có thời gian tâm sự, vì vậy mà dần hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tuổi Mão

Mão bị lừa gạt vì quá tin người - Ảnh minh họa: Internet

Mão gặp khá nhiều chuyện buồn phiền về tiền bạc. Vì quá tin tưởng người khác nên bạn bị lừa gạt, tâm trạng sa sút trầm trọng. Đặc biệt hôm nay nên tránh những cuộc vui chơi. Nếu không bạn sẽ vướng phải nhiều thị phi, bị người khác nói xấu sau lưng, tiểu nhân đặt điều hãm hại.

Tuổi Thìn

Thìn không nên quá tham vọng. Bởi càng mưu cầu những điều cao sang, bạn sẽ vướng phải những họa thị phi không đáng có. Lời khuyên cho Thìn là nên sống yên phận, ăn chắc mặc bền, đừng tham vọng quá mức mà tự rước họa vào thân. Bởi ngày hôm nay không phải là thời điểm tốt để bạn làm giàu hay bắt đầu những dự định của bản thân.

Tuổi Tỵ

Tỵ gặp vấn đề về sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có sự thay đổi về vị trí trong công việc. Bạn nên nắm bắt cơ hội để học hỏi nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Đây là bước đệm tốt giúp bạn thành công hơn trong tương lai. Nhờ sự chăm chỉ và cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng có được chức vụ và mức lương mà mình mong muốn. Ngày hôm nay, bạn sẽ gặp rắc rối về sức khỏe. Vì vậy hãy ăn uống đúng bữa, đừng quá ham công tiếc việc.

Tuổi Ngọ

Ngọ làm việc gì cũng gặp phải thị phi. Bước ra đường là gặp chuyện xui xẻo khiến vận trình của bạn đi xuống trầm trọng. Ngày hôm nay, bạn nên đề phòng tiểu nhân hãm hại. Vì quá kiêu ngạo nên bạn bị người khác ghét khá nhiều. Thế nên hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, đừng lỡ miệng mà chuốc họa vào thân.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi gặp khá nhiều chuyện buồn trong ngày hôm nay. Tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại. Vì những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng khá nhiều đến công việc khiến bạn bị quở trách rất nhiều. Điều này khiến cho những dự định của bạn dở dang, không có cơ hội thực hiện.

Tuổi Thân

Thân có cơ hội kiếm tiền tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Thân khá thông minh, biết cách kiếm tiền. Vì vậy mà vận trình hôm nay của bạn gặp khá nhiều suôn sẻ. Hễ bước ra đường, bạn đều vớ phải tiền từ trên trời rơi xuống. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng khá khởi sắc. Bạn có khả năng giao tiếp giỏi nên dễ gặp những mối nhân duyên như ý mình mong muốn.

Tuổi Dậu

Dù có gặp khá nhiều áp lực từ cấp trên nhưng bạn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy mà bạn được đánh giá năng lực khá tốt. Cấp trên, đồng nghiệp đều khen ngợi bạn hết lời. Nhờ vậy mà vận trình ngày càng đi lên, có được chức vụ như bản thân mong muốn.

Tuổi Tuất

Tuất không nên cưỡng cầu tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuất không nên quá cưỡng cầu tài lộc trong ngày hôm nay. Hãy để mọi chuyện đến tự nhiên nhất có thể. Đừng xen vào chuyện của người khác kẻo bị tiểu nhân nói xấu, hãm hại. Vì tính háo thắng nên bạn dễ bị người khác dắt mũi, làm những chuyện sai lầm khiến tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Tuổi Hợi

Ngày hôm nay, bạn không gặp may mắn. Những cơ hội tìm đến đều không có kết quả tốt như mong đợi. Tuy nhiên đừng nản lòng, đây là điều tốt giúp bạn trau dồi thêm kỹ năng cho bản thân. Chắc chắn bạn sẽ sớm có được những điều mình mong muốn vì sự chăm chỉ và cần cù của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm