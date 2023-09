Tử vi thứ Bảy ngày 30/9/2023 của 12 con giáp: Tý - Dậu vượng tài đắc lộc, liên tiếp gặp may; Sửu vận trình tuột dốc, đề phòng tiểu nhân

Tử vi thứ Bảy ngày 30/9/2023 , người tuổi Tý may mắn liên miên, hỷ sự tìm đến tận cửa. Được quý nhân phù trợ, con giáp thuận lợi vượt qua khó khăn, thẳng tiến chạm đến những thành công vang dội. Những kế hoạch, dự án được tiến hành trong thời gian này đều mang lại lợi nhuận to lớn, con giáp nhờ vậy mà dần trở nên sung túc, chi tiêu thả ga không cần nhìn giá.

Tuổi Dần

Tử vi con giáp cho thấy, dưới tác động của Hỏa Tinh, người tuổi Dần trở nên cực kỳ nóng nảy trong thứ Bảy này. Con giáp sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn. Đương nhiên, ấn tượng về bạn trong mắt mọi người cũng không tốt chút nào.

Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình và học cách lắng nghe người khác nếu muốn chạm đến thành công thật sự.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong ngày thứ Bảy vận trình vượng phát, phúc khí tăng cao. Con giáp chính thức nhận được sự tín nhiệm cấp trên trên mà thuận lợi thăng quan tiến chức. Tài lộc của Mão cũng vì thế mà gia tăng nhanh chóng, dự báo một cái Tết đủ đầy, sung túc.

Thông qua mai mối hay sự giới thiệu từ bạn bè, con giáp gặp được đối tượng hợp tính. Mão nên mở lòng mà nắm chắc cơ hội lần này.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Bảy phúc khí thăng hoa, công danh phát đạt. Nếu là người kinh doanh thì Thìn sẽ làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, mở cùng lúc nhiều chi nhánh. Còn nếu là người làm công ăn lương, con giáp tìm được hướng đi riêng của mình trong công việc, đạt được nhiều thành tích cao trong công việc.

Con giáp có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ có thể là tiền do người quen biếu tặng hay do may mắn trúng thưởng. Tuy không nhiều nhưng Thìn hãy sử dụng thật tốt món quà này né.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi vào thứ Bảy này. Tuy nhiên, con giáp cần trở nên tự tin và quyết đoán hơn, cho dù phải đối diện với khó khăn đi chăng nữa.

Ngoài ra, bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình, có thể bạn chỉ tập trung vào món ăn mà mình yêu thích, không cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày nên có thể bị béo phì nhưng vẫn thiếu chất. Hãy xây dựng lại kế hoạch ăn uống khoa học hơn bạn nhé.

Tuổi Ngọ

Trong thứ Bảy ngày 30/9/2023 được xem là người có nhiều may mắn và niềm vui đối với con giáp tuổi Ngọ. Con giáp được Thần May Mắn tạo cơ hội cho tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Đây là tiền đề cho những phi vụ làm ăn ngẫu hứng nhưng lại mang đến lợi nhuận khổng lồ, giúp Ngọ phất lên nhanh chóng trong tương lai.

Các kế hoạch tiền bạc của Ngọ khá suôn sẻ. Bạn ở hiện tại chưa thể gọi là giàu có nhưng vẫn có được cuộc sống sung túc, tiền bạc tăng đều theo từng ngày.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi phải đối mặt với một số rắc rối trong vấn đề tiền bạc vào thứ Bảy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong đầu tư tài chính, đòi hỏi bạn phải có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng để tránh những sai lầm nghiêm trọng

Tình hình tài chính của bản mệnh hôm nay không khả quan, có nhiều người tổng kết và nhận ra rằng trong năm qua không tích lũy được bao nhiêu. Bạn cảm thấy khó khăn hơn khi ngày Tết cận kề, bạn cần tập trung giải pháp hơn vào vấn đề của mình bạn nhé.

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ khiến người tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ, bạn hoàn toàn có cơ hội được lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo.

Sức khỏe của bản mệnh trong thứ Bảy không khả quan, nhất là những ai có thể trạng yếu. Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết thì đừng quên xem nhiệt độ của ngày để chuẩn bị trang phục cho phù hợp bạn nhé.

Tuổi Dậu

Thiên Tài ghé thăm cho thấy tuổi Dậu có khoản tiền kha khá, có thể là người khác cho hoặc bạn kiếm thêm từ nghề phụ của mình. Nhìn chung, ngày may mắn về tài chính vì nếu có khó khăn bạn cũng được giúp đỡ.

Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong thứ Bảy. Tuy nhiên, bạn vẫn không được chủ quan, lơ là nếu muốn đạt được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra trước đó.

Tuổi Tuất

Thứ Bảy ngày 30/9/2023 này, người tuổi Tuất vận mệnh sẽ được khai thông, công danh thuận lợi. Con giáp sẽ trở nên năng động, xông xáo hơn trong ngày đầu tuần. Bản mệnh sẵn sàng đón nhận thử thách để vươn tới thành công. Tử vi chỉ rõ, đây là một trong những con giáp có sự chuyển mình rõ rệt trong thương lai.

Con giáp trong giai đoạn này có thu nhập ổn định và tăng lên không ngừng. Tuy không thể lập tức phất lên thành đại gia nhưng số tiền kiếm được dư sức cho Thân có được cuộc sống sung túc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên quan tâm đến vấn đề tiền bạc trong thứ Bảy này. Sự tiêu xài quá tay đã khiến tình hình tài chính của con giáp bị mất cân bằng, dẫn đến thiếu hụt trầm trọng. Hợi cần lập danh sách chi tiêu hợp lý nếu không muốn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Ngoài ra, con giáp cũng biết tự kiềm chế cơn nóng giận của mình. Đừng vì một phút bốc đồng mà khiến tình cảm giữa bạn và những người xung quanh bị rạn nứt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm