Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tài vận ‘lên đỉnh’, tuổi Tỵ bị lừa đảo

Theo tử vi 12 con giáp, Tý bị nói xấu sau lưng, tiền bạc thất thoát thiếu thốn đủ đường. Trong công việc, bạn bị chơi xấu, đâm lén nên vận trình vô cùng lận đận, khó khăn. Thế nên làm gì cũng nên thận trọng, đừng đầu tư hay tin tưởng ai hùn hạp làm ăn trong ngày kẻo tiền mất tình tan.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh hiểu rõ về vận trình của mình để tìm cách giải quyết vấn đề khó khăn trong ngày.

Dần không có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình vì áp lực công việc bủa vây. Bạn làm việc nhiều nên mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên những việc bạn làm trong thời điểm này lại không được công nhận, tiền bạc thất thoát phải vay mượn khắp nơi khiến tinh thần sa sút, mệt mỏi.

Vận tiền tài của Sửu muốn tiền được tiền, muốn tình có tình. Trong ngày, bạn không lo túng thiếu, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Số dư trong tài khoản của những người tuổi Sửu tăng lên mức đáng báo động, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Mão chuyện vui bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Mão có nhiều chuyện vui trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều lời khen, tiền bạc chạm đỉnh đỏ rực. Những người làm công ăn lương được khen ngợi hết lời, có thể sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn khá may mắn vì hốt sạch lộc lá trời ban, không còn sợ tiểu nhân hãm hại, cản đường trong thời điểm vàng kim này. Những khó khăn, rắc rối trong công việc cũng được giải quyết êm đẹp, không xảy ra bất cứ vướng mắc nào mà không giải quyết được.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ cẩn thận vướng họa thị phi, bị lừa đảo mất tiền mất tình trong ngày. Bạn nên hạn chế đầu tư, hùn hạp làm ăn với người thân thiết vì có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều thử thách lớn nhất trong thời điểm này.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Ngọ vay mượn khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ phải vay mượn tiền khắp nơi mới trang trải được cuộc sống trong thời điểm này. Bạn làm một tiêu mười, làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Những nỗ lực của bạn không được đền đáp xứng đáng, thậm chí còn bị cướp công cướp sức khiến vận trình vô cùng lao đao.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Mùi

Mùi có vận tài chính chạm đỉnh, số dư trong tài khoản cứ tăng dần đều. Những dự định mà bạn ấp ủ bao lâu nay cũng được thực hiện suôn sẻ, không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại nào. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện hết khả năng tiềm ẩn của bản thân. Có thể bạn sẽ được như ý nguyện, tha hồ hưởng phúc.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, công việc của Thân nhận được nhiều tin vui. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng thành công vang dội. Nhất là về vận tiền bạc đều như ý, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Chuyện tình cảm cũng được cải thiện, đón nhận hỷ sự trong thời gian sớm nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Dậu bản lĩnh ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Dậu gặp phải nhiều tình huống khó giải quyết nhưng vẫn bản lĩnh đương đầu mà không cần đến bất cứ giúp đỡ. Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành quả lớn, hãy yên tâm vì công sức sẽ được đền đáp xứng đáng. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui, hãy bình tĩnh chờ đợi người tốt đến với mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Tuất

Công việc, tình cảm của bạn suôn sẻ, viên mãn muốn gì được nấy. Bạn có nhiều thời gian dành cho bản thân nên tinh thần khá tốt, giải quyết được mâu thuẫn với gia đình. Những việc bạn làm đều được công nhận, tiền bạc chất đầy nhà tiêu không hết.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên dành thời gian yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đừng lo chuyện bao đồng mà rước họa thị phi vào người. Bên cạnh đó nên tập trung hết sức vào việc được giao, đừng lơ là mà bị cấp trên khiển trách, giảm lương thưởng thẳng tay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm