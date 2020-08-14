Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn bộn tiền, tuổi Mùi có hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 14/08/2020 05:16

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của 12 con giáp: tuổi Thìn kiếm được bộn tiền, tuổi Mùi có hỷ sự. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có một ngày thoải mái, không bận tâm đến chuyện công việc hay tiền bạc.

Dù vậy, tuổi Tý nên dành thời gian chăm sóc cho sức khỏe của mình hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thể bị chê trách trong hôm nay nếu bạn không tập trung vào công việc hơn.

Đừng dồn quá nhiều tiền vào những việc chưa cần thiết, vì rất có thể có rủi ro lớn.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Bay ngay 15/8/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên cân nhắc lời khuyên của người có kinh nghiệm trong hôm nay.

Tuổi Dần có gia đình được quý nhân giúp đỡ chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có chuyện buồn trong hôm nay, về tình cảm hoặc công việc.

Người kinh doanh nên chớp thời cơ để mở rộng kinh doanh.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn vất vả trong hôm nay, nhưng kết quả sẽ hơn cả mong muốn.

Tài lộc tăng dần, cuối ngày sẽ bộn tiền.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Bay ngay 15/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ gặp được quý nhân nâng đỡ trong công việc, có thể là cấp trên của bạn.

Tài lộc tăng nhẹ, nhưng vẫn phải cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nhiều mối quan hệ bạn bè tốt, trong đây sẽ có người cho bạn cơ hội lớn.

Người có đôi nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên giữ vững lập trường, đừng vì ý kiến của người khác mà lung lay.

Cuối ngày sẽ có hỷ sự trong nhà.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Bay ngay 15/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là con giáp may mắn trong hôm nay, tình đầy tim tiền đầy đầy túi.

Tài lộc dồi dào, đặc biệt là người kinh doanh.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu kinh doanh lợi nhuận tăng vọt trong hôm nay.

Người đi làm tìm kiếm cơ hội trong công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất đi làm có thành tích đáng khen, được cấp trên trọng dụng.

Tài lộc trung bình, bạn nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Bay ngay 15/8/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 15/8/2020 của tuổi Hợi, công việc có chút khó khăn vào đầu ngày nhưng sẽ suôn sẻ vào cuối ngày.

Tài lộc tăng vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 8 tụ tài tụ lộc: 3 con giáp kinh doanh lợi nhuận tăng vọt, làm sương sương mà tiền ùn ùn vào túi

Tháng 8 tụ tài tụ lộc: 3 con giáp kinh doanh lợi nhuận tăng vọt, làm sương sương mà tiền ùn ùn vào túi

Trong tháng 8 này, có 3 con giáp được lộc kinh doanh, làm gì cũng sinh tài sinh lộc, lợi nhuận thu về siêu khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi ngày mới 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng