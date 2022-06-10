Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của 12 con giáp: Mão - Thìn liên tiếp gặp may, tiền tài dư dả, Tỵ tiểu nhân quấy phá, cẩn thận tai ương

Trong thứ Bảy, do ảnh hưởng của Hung Tinh, vận trình của người tuổi Tý sa sút hơn hẳn thường ngày. Con giáp này phải quay cuồng đối mặt với những chiêu trò tiểu nhân gây ra dẫn đến những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp và lãnh đạo.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia khá yên ổn. Cả bạn và người ấy đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau nên rất ít xảy ra tranh cãi, hiểu lầm.

Được Cát Tinh phù trợ mở ra cơ hội cơ hội thăng quan tiến chức trong thứ Bảy với người tuổi Sửu. Có thể những cống hiến từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo nhìn nhận và sẵn sàng cho bạn 1 vị trí cao hơn phù hợp với năng lực.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Dần

Trong thứ Bảy, người tuổi Dần cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Những lời ngon tiếng ngọt có thể là cái bẫy đang chờ sẵn để bạn sa vào đó. Ngoài ra, trong các mối quan hệ nơi công sở, bản mệnh cũng cần tỉnh táo, đừng để bản thân vướng vào những chuyện thị phi không đáng có.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình chẳng mấy hòa hợp. Đôi bên vì thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu nên liên tục nảy sinh tranh cãi khi không tìm được tiếng nói chung.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Mão

Trong thứ Bảy, Tình tình tài chính của tuổi Mão được cải thiện. Có thể là ai đó mượn tiền và nay trả cho con giáp này hoặc là một khoản thu nào đó nằm trong dự kiến vừa trở về túi. Bản mệnh tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, cho dù không quá giàu có nhưng đủ cho những nhu cầu cơ bản.

Con giáp có cơ hội gặp gỡ hoặc kết nối, liên lạc giữa tuổi Mão với một người bạn cũ và hai người có thể hàn huyên sau thời gian dài xa cách. Đây có thể là dịp giúp con giáp có thêm nhiều ý tưởng thú vị cho tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong thứ Bảy. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy này cũng tiến triển nhanh chóng. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong thứ Bảy. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể sẽ gặp rắc rối trong công việc vào thứ Bảy. Tiểu nhân xuất hiện có thể là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh luận, cãi vã giữa con giáp với đồng nghiệp và cấp trên. Mâu thuẫn, bất đồng có thể nảy sinh, và nó chỉ có thể được giải quyết nếu như bạn xem xét lại những hành vi của mình và cư xử thận trọng hơn.

Làm việc quá sức có thể khiến cho sức khỏe của con giáp này suy nhược nhanh chóng. Con giáp nên học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống trước khi những tình huống sức khỏe tệ hơn có thể xảy ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối và suy nghĩ lạc quan hơn trước mọi vấn đề.

Bản mệnh tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc thật cẩn thận. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Mùi

Trong thứ Bảy, Thiên Tài ghé thăm, vận trình tài lộc của người tuổi Mùi là điểm sáng rực rỡ nhất trong ngày hôm nay. Nguồn thu phụ của con giáp này gia tăng một cách mạnh mẽ, có thể là bạn nhận được khoản lương thưởng từ nghề tay trái, hay có được cơ hội trúng thưởng trúng số bất ngờ.

Tuy nhiên, dù số tiền kiếm được có lớn đến thế nào thì bản mệnh cũng chớ nên ỷ lại. Hãy sử dụng nguồn lợi thu được để tích lũy hay tái đầu tư để tiếp tục tăng thêm tài sản cho mình, đừng tiêu xài phung phí một cách đáng tiếc.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Bảy, người tuổi Thân Đừng đặt ra những phỏng đoán. Mọi hồ nghi, phán đoán đâu thể nào giúp con giáp này xác định được câu trả lời đúng. Vì thế hãy sẵn sàng đặt câu hỏi và lắng nghe đáp án, như thế mới có được kết quả chính xác mà mình mong đợi.

Sức khỏe hôm nay của con giáp cũng không được tốt. Mặc dù không có vấn đề gì quá quan trọng song lúc này là thời điểm bản mệnh cần được nghỉ ngơi và thư giãn.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Dậu

Với sự giúp đỡ của Thiên Tài, người tuổi Dậu có thể nhận được vận may trên đường tài lộc trong thứ Bảy. Chỉ bằng nghề tay trái thôi mà bạn có thể tăng được thu nhập của mình khá tốt. Cũng bởi con giáp này luôn chăm chỉ, tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm tăng thu nhập. Có người còn may mắn trúng số độc đắc nữa đấy nhé.

Phương diện tình duyên diễn ra thuận lợi. Người ấy luôn ở bên động viên bạn không được gục ngã. Bạn ngày càng trân trọng và yêu đối phương nhiều hơn.

Với sự giúp đỡ của Thiên Tài, người tuổi Dậu có thể nhận được vận may trên đường tài lộc trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể hiểu lầm với ai đó và để tránh điều này con giáp này nên giải thích rõ ràng với mọi người về điều mà bản thân mong muốn. Chính sự rõ ràng sẽ là yếu tố quan trọng để bản mệnh tiến hành công việc một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn. Ngũ hành xung khắc dẫn đến những hiểu lầm trong mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy. Đối phương cảm thấy bất an về mối quan hệ này. Bản mệnh hãy tạo lòng tin cho nửa kia cũng như thể hiện tình cảm nhiều hơn nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/6/2022 của tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết sự che chở của Tam Hợp, đây chính là thời điểm mà người tuổi Hợi có thể tận hưởng những thành quả mà mình đã làm ra. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp này đang ngày một hanh thông rộng mở hơn trước rất nhiều rồi.

Chính Ấn giúp sức, năng lực của bạn là điều chẳng thể bàn cãi. Chỉ cần bạn luôn khiêm tốn và chịu khó học hỏi mọi người xung quanh, cấp trên chắc chắn sẽ đề cao tinh thần cầu tiến của bạn. Cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn sẽ sớm đến với bạn thôi.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.