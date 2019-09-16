Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn cẩn thận trong công việc, tuổi Thân đề phòng bị lừa tiền

Vận trình của Tý vô cùng may mắn và thuận lợi. Bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc ổn định, không còn chật vật, vay mượn như trước đây. Trong chuyện tình cảm, bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tích cực lẫn tiêu cực, kẻ công danh thuận lợi, tiền đổ về tiêu xài không hết. Người lại bị tiểu nhân hãm hại, vu khống nên vướng vào những vấn đề tranh chấp, luật pháp.

Theo tử vi mới nhất, Dần nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Bởi bạn vướng phải nhiều họa thị phi, tranh cãi trong ngày thứ Ba. Ở công ty thì xung đột với đồng nghiệp. Về nhà thì xích mích, cãi vã với người thân. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng sa sút, có thể ảnh hưởng đến công việc của bản thân.

Tiền bạc trong ngày hôm nay của Sửu khá ổn định, đôi lúc cũng có dư dả cho bạn mua sắm, hưởng thụ. Ngày thứ Ba, bạn tha hồ tận hưởng thành quả mà bản thân đạt được. Sửu không sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể cản trở, hãm hại bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Mão sức khỏe suy yếu - Ảnh minh họa: Internet

Mão chú ý hơn về sức khỏe của mình. Bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc mà khiến bản thân phải mệt mỏi, lúc nào cũng trong tình trạng kiệt sức. Hãy khôn ngoan, việc gì của mình thì làm, không thuộc chức vụ của mình thì đừng đụng vào. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể được hồi phục sau những khoảng thời gian làm việc mệt mỏi.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn nên cẩn thận trong công việc. Đừng làm những chuyện phật ý cấp trên. Cũng đừng đôi co, tranh cãi với đồng nghiệp kẻo ảnh hưởng đến công việc của mình. Bạn nên giữ bình tĩnh, giải quyết vấn đề theo hướng tích cực nhất để bản thân không vướng phải những sai lầm đáng tiếc.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Tỵ tâm trạng không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Những cuộc hẹn của bạn trong ngày thứ Ba có thể bị hủy. Vì vậy mà công việc của bạn trở nên trì trệ. Điều này khiến tâm trạng của bạn khá bất ổn, công việc không khởi sắc. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng không như mong muốn. Bạn và người ấy thường xuyên xảy ra cãi vã, có thể dẫn đến chia tay bất cứ lúc nào.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày khá bận rộn. Bạn được mời tham gia nhiều bữa tiệc tùng. Điều này giúp những người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Đồng thời cũng có được nhiều cơ hội tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Nói chung ngày thứ Ba của bạn vô cùng hanh thông và hạnh phúc.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Mùi may mắn ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử 12 con giáp, tuổi Mùi có một ngày khá may mắn, bình yên ít sóng gió. Bạn chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc trời ban, không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ ai hãm hại, cản đường. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Thân

Ngày thứ Ba, Thân ra đường nên cẩn thận xe cộ, đi đứng kẻo gặp nạn. Đồng thời, bạn cũng nên đề phòng bị lừa gạt mất tiền bạc trong ngày. Tốt nhất là đừng tin tưởng ai, cũng đừng nghe lời đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn của mình. Bởi bạn càng đầu tư càng thua lỗ, bị lừa gạt mất hết tiền.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Dậu cơ hội mới đang tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ có cơ hội về công việc mới mở ra cho bạn. Vận trình của bạn trong ngày thứ Ba có thể nói là vượng sắc, hanh thông, muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu. Dậu không cần phải vay mượn, chạy ngược xuôi, vất vả như xưa.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Tuất

Tuất vướng phải nhiều chuyện buồn phiền, rắc rối. Điều này khiến bạn không mấy vui vẻ, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc. Bạn thường mất tập trung nên bị cấp trên quở trách. Nếu cứ lơ là như vậy, bạn sẽ không có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tử vi thứ Ba ngày 17/9/2019 của tuổi Hợi

Bạn nên đề phòng các mối quan hệ. Bởi có người rắp tâm chơi xấu, hãm hại con đường thăng tiến của bạn. Ở chỗ làm, có thể đang có người ganh ghét, đố kỵ khiến bạn mất việc mất tiền. Thế nên hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói và đừng tin tưởng ai quá nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm