Tử vi Thứ Ba 21/6/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 06:10

Tử vi ngày mới, Thứ Ba 21/6/2022 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh do chịu tác động của cục diện Tương Hại. Bạn rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ lựa chọn ra tay trong ngày hôm nay, bởi bạn đang mất cảnh giác vì quá ương ngạnh. Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên tránh tình trạng so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ được đâu.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ trong hôm nay. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp đến đâu, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Thậm chí, lãnh đạo rất ấn tượng với sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn và hẳn là bạn sẽ được trao cho những cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Tuổi Dần

Chính Tài nâng đỡ khiến người tuổi Dần được tận hưởng một ngày sung túc vào ngày thứ ba. Bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua. Do đó, bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình đã chọn. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển nếu cố gắng hết sức mình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác do phạm vào cục diện Tương Hình. Nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo quá mức như hiện tại, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh cũng không nên sử dụng những từ ngữ quá "đao to búa lớn", gây tổn thương cho người nghe. 

Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

Tử vi Thứ Ba 21/6/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc - Ảnh 1
Người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác do phạm vào cục diện Tương Hình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Do Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Thìn thông minh và khiêm tốn nên dễ được người xung quanh tin tưởng. Cứ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ như hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá.

Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tiến triển nặng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh đến từ đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Dưới tác động của Thiên Quan, có thể sẽ có kẻ cố tình muốn chơi xấu để hạ bệ bạn. Hãy luôn đề phòng mọi người xung quanh và chớ lơ là trong công việc. Thời điểm này, bạn cũng cần tránh việc mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. 

Hỏa sinh Thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để đôi bên cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Tuổi Ngọ

Nhờ Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Vậy nên, bạn hãy tự tin hơn nữa vào khả năng của mình.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở.

Tuổi Mùi

Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Mùi đầu tư, làm ăn bởi cục diện Nhị Hợp ắt hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người đã làm cha mẹ luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Tử vi Thứ Ba 21/6/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc - Ảnh 2
Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Mùi đầu tư, làm ăn bởi cục diện Nhị Hợp ắt hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đối mặt với cục diện Thân Hợi tương hại nên có thể gặp những rắc rối không mong muốn. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, con giáp lại bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì lại gặp ngáng trở mà thất bại.

Bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn. Đáng buồn là những ai không hiểu rõ về tuổi Thân có thể hiểu lầm. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng, bởi nói miệng cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là người như thế nào.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Thậm chí bản mệnh có thể tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, bạn đang nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn. Dù làm việc ở vị trí nào, khi có ý định phê bình ai, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây tổn thương người khác.

Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều chùn bước. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt, đừng đánh giá thấp bản thân.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn chớ nên tin theo lời nịnh nọt, hãy ý thức mình đang đứng ở đâu.

May mắn, phương diện tài lộc của bản mệnh lại có nhiều điểm sáng. Thiên Tài cho thấy một số người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền "từ trên trời rơi xuống".

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến tình hình vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng. Do đó, bạn hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên.

Tuy nhiên, Thực Thần nâng đỡ, người làm nghề tự do có cơ hội phát tài vào ngày hôm nay. Bạn đã làm việc không mệt mỏi suốt thời gian qua và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Hãy coi đây là động lực để cố gắng trong tương lai.

Tử vi Thứ Ba 21/6/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc - Ảnh 3
Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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