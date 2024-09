Tử vi thứ Ba 1/10/2024 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra vẫn được Quý Nhân phù trợ nên việc kiếm tiền được duy trì khá tốt, có thể chi tiêu thoải mái mà chẳng cần lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong. Thiên Ấn che chở để người tuổi này có nhiều may mắn và lợi thế trong quá trình làm việc. Hãy tận dụng cơ hội này để phát huy năng lực của mình nếu muốn được đánh giá cao từ cấp trên.

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu có những tín hiệu tích cực. Với tinh thần hăng hái làm việc, công việc của người tuổi này đang trên đà phát triển rất tốt. Do đó, bạn hãy tiếp tục phát huy để có thể chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này gặp nhiều may mắn do có Quý nhân phù trợ, từ đó mang cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu.

Nhân duyên vượng giúp cho người độc thân mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc sống hôn nhân gia đình được định sẵn luôn được êm ấm, hoà thuận.