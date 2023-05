Tử vi tháng 12/2022 của 12 con giáp âm lịch: Ai hân hoan đón lộc lá, ai còn lắng lo khi Tết đến xuân về?

- Tình cảm:

Về phương diện tình cảm, tin vui báo về cho thấy tình cảm hai người sẽ tăng nhiệt nhanh chóng. Có lẽ do không khí tươi vui của những ngày cận Tết ảnh hưởng nên hai bạn lại càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng. Người độc thân tập trung tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp, có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do Thiên Diêu mang tới.

- Sức khỏe:

Phương diện sức khỏe ở mức trung bình. Dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản, nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Sửu

Bước sang tháng 12/2022 âm lịch, vận trình của người tuổi Sửu có thăng có trầm, tuy mức độ không đáng ngại nhưng vẫn không thể chủ quan kẻo tình hình trở nên gay go hơn. Đặc biệt khi đây đang là tháng Chạp, thời điểm năm hết Tết đến, bạn nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết.

- Sự nghiệp:

Sự nghiệp vừa có Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới hậu thuẫn lại vừa chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là những sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ.

Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

- Tài lộc:

Về tiền bạc, người tuổi Sửu trong tháng này tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn, hùn hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm.

- Tình cảm:

Đây là khoảng thời gian khá bận rộn của Sửu, cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, khiến cho mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng.

- Sức khỏe:

Trong tháng này, sức khỏe của Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ, nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn.

3. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Dần

Vận trình tháng Chạp của người tuổi Dần được dự đoán diễn ra khá êm đềm. Đặc biệt, đây sẽ là tháng nhân duyên rộng mở với bản mệnh, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị và lãng mạn nhờ có sao đào hoa chiếu mệnh.

- Sự nghiệp:

Công việc nhìn chung không có biến động gì quá lớn. Bạn không gặp phải trở ngại gì quá lớn cũng không chịu áp lực nặng nề, ngược lại còn chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Bạn nhiệt tình như vậy là tốt nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu, khoe khoang.

- Tài lộc:

Đây cũng là tháng bản mệnh được nhận các khoản lương thưởng cuối năm, thưởng Tết nên tài chính được dự báo sẽ khá dôi dư khi các nguồn thu tăng vọt. Người làm công ăn lương có thể yên tâm nghĩ tới một cái Tết ấm no. Người làm kinh doanh có thể hái ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến này. Bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy vọt bất ngờ.

- Tình cảm:

Tháng cuối cùng trong năm cũng là thời điểm mà đường tình duyên của những chú Hổ rực sáng. Đào hoa tinh chiếu mệnh, người độc thân có nhân duyên phơi phới, có người yêu là điều sẽ xảy ra sớm muộn mà thôi. Các cặp đôi sớm về chung một nhà, bắt đầu chặng đường mới trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái.

- Sức khỏe:

Tuy nhiên, phương diện sức khỏe có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Nguyệt. Tháng này bạn có thể đổ bệnh do chạy đôn chạy đáo lo Tết nhất. Bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Làm việc, đi lại cũng phải đề phòng họa huyết quang, va quệt xe cộ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Mão

Xem tử vi tháng 12/2022 tuổi Mão âm lịch, vận trình của tuổi này có nhiều điểm sáng. Gặp Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, tháng mới báo hiệu Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc, tha hồ đón Tết an vui.

- Sự nghiệp:

Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây cũng là tháng bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình.

- Tài lộc:

Tháng này Mão có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp nên chú ý trong khâu chọn người.

- Tình cảm:

Về phương diện tình duyên, đời sống tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định, đôi lúc có cãi vã nhưng nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Người độc thân vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại, có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa của bạn.

- Sức khỏe:

Sức khỏe trung bình, tuy không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng nhưng bản mệnh vẫn cần đề phòng hung tinh Thiên Cẩu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ.

5. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Thìn

Tử vi tháng 12/2022 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, thời điểm năm mới cận kề khiến tuổi Thìn cảm thấy sốt ruột và muốn hoàn thiện mọi việc thật nhanh để còn kịp đón Tết, thế nhưng mọi chuyện có thể sẽ không suôn sẻ như mong muốn của bạn.

- Sự nghiệp:

Cục diện Tương Phá dự báo Thìn có thể sẽ phải đối mặt với khá nhiều biến động trong chuyện công việc. Cạnh tranh, đấu đá ngầm không có dấu hiệu giảm sút, mà thậm chí còn có chiều hướng gia tăng khi xung quanh bạn ai cũng đều là người có năng lực. Lúc này bạn càng cần phải nỗ lực tiến về trước, hạn chế mắc sai lầm kẻo đó sẽ là cái cớ để kẻ xấu vin vào và phá hoại bạn cho bằng được.

- Tài lộc:

Tháng 12 này, tuổi Thìn bị phân tâm bởi nhiều vấn đề nên chuyện làm ăn ảm đạm, việc kiếm tiền có phần bê trễ. Rất may là trước đó con giáp này có một khoản tích lũy không nhỏ nên đủ để trang trải khó khăn. Cuối tháng là thời điểm các khoản lương, thưởng Tết đồ về túi giúp bản mệnh có thể thở phào, yên tâm sắm sửa đón Tết.

- Tình cảm:

Chuyện tình cảm trong tháng Chạp cũng chịu tác động không nhỏ. Người có đôi ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với cuộc tình, có thể sẽ có những sự việc như giọt nước tràn ly xảy ra khiến cho quyết tâm chia tay trở nên gay gắt hơn. Đường tình ảm đạm, người độc thân chân thành nhưng chẳng được đón nhận, khó lòng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

- Sức khỏe:

Sức khỏe của những chú Rồng có dấu hiệu giảm sút, dễ suy nhược cơ thể do thay đổi thời tiết và cả mải mê lo nghĩ nhiều vấn đề. Ngoài ra, bạn cũng cần đặc biệt lưu ý tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà, tránh bị Âm Sát hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Tị

Xem tử vi tháng 12/2022 tuổi Tị âm lịch, được Tam Hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của Tị trong tháng Chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần May Mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới.

- Sự nghiệp:

Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng mà còn có cơ hội gặp quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

- Tài lộc:

Tuổi Tị trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh.

- Tình cảm:

Đường tình duyên của tuổi Tị cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ. Bán Hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân. Đôi lứa, vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết.

- Sức khỏe:

Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh Bạch Hổ án ngữ dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, Tị cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác.

7. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Ngọ

Xem tử vi tháng 12/2022 tuổi Ngọ âm lịch, tháng mới mang tới không ít thách thức và trong đó vẫn tiềm tàng cả cơ hội dành cho Ngọ. Đây là lúc bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp.

- Sự nghiệp:

Thách thức lớn nhất đối với Ngọ trong tháng Chạp này do cục diện Tương Hại Thái Tuế gây ra. Con giáp này rơi vào vòng kìm kẹp khi chịu áp lực từ cấp trên và còn phải phân tâm để lo đề phòng, đối phó với những chiêu trò mà tiểu nhân gây ra. Lại thêm Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt khiến vận khí giảm sút mạnh, hầu như bản mệnh không gặp may mắn trên con đường công danh sự nghiệp.

- Tài lộc:

Về phương diện tài lộc, tháng này không phải Ngọ không có cơ hội gia tăng thu nhập, sự xuất hiện của một số cát tinh vẫn mang tới cho bạn các khoản thu bên lề. Tuy nhiên do vận khí ẩn tàng hung họa, bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Nếu biết tích góp và chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xoay sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết.

- Tình cảm:

Vận trình tình cảm cuối năm của tuổi này khá bết bát. Bạn khó lòng vực dậy mối quan hệ khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm. Người độc thân tuy sốt ruột với tình trạng hiện tại nhưng cũng không thể thay đổi được gì, tinh thần khá chán nản.

- Sức khỏe

Sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống. Áp lực tinh thần quá lớn khiến sức khỏe của con giáp này giảm sút đáng kể. Bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc, quẩn quanh. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

8. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Mùi

Trong tháng Quý Sửu, người tuổi Mùi chịu nhiều tác động của hung tinh nên vận khí giảm mạnh, nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần của bản mệnh cũng bị đè nén, căng thẳng. Nhưng trong khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn, đúng như câu nói “lửa thử vàng, gian nan thử sức”.

- Sự nghiệp:

Bị cục diện Tương Xung án ngữ, con giáp này gặp khó khăn đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách quan nằm ở việc điềm báo có tiểu nhân quấy phá, đối thủ cạnh tranh, làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công dã tràng.

Nguyên nhân chủ quan có thể do bạn còn thiếu sự quyết tâm, làm việc hay bỏ dở nửa chừng. Cần thêm sự kiên định mới mong thành công. Cận kề Tết Nguyên đán nhưng bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối tháng.

- Tài lộc:

Phương diện tài chính cũng gặp nhiều bất lợi do có Đại Hao hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh. Bạn cần phải thắt lưng buộc bụng, tính toán thận trọng hơn mới có thể giữ tiền trong túi. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ do bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình.

- Tình cảm:

Trong tháng 12/2022 âm lịch này, người độc thân vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và vì suy nghĩ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên bạn cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, thậm chí đổ vỡ.

- Sức khỏe:

Thêm nữa, sức khỏe dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng do vận khí sa sút, khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ xát của con giáp này khá cao, đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa không mất tiền đi viện.

9. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Thân

Xem tử vi tháng 12/2022 tuổi Thân âm lịch, ở thời điểm cận kề năm mới, tuy tuổi Thân rất muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ và có sự đột phá rõ ràng nhưng rất tiếc may mắn vẫn chưa đứng về phía bạn. Không ít kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, vận khí khá ảm đạm.

- Sự nghiệp:

Tháng này Nguyệt Lệnh lâm đất Tử, trạng thái tinh thần của con giáp này khá bất ổn, cảm xúc lên xuống thất thường có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, làm xấu đi các mối quan hệ và còn khiến bản thân thiếu sự bình tĩnh, các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ. Đề phòng với vận tiểu nhân trong tháng này.

- Tài lộc:

Trong tháng Chạp này, tài lộc của người tuổi Thân cũng không có nhiều điểm sáng. Tiểu Hao có thể gây ra những tác động khiến hao tài tốn của. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.

- Tình cảm:

Chuyện tình cảm kém sắc. Thời gian bên nhau vui vẻ thì ít mà cãi vã thì nhiều, dù là các cặp vợ chồng, hay là những cặp đôi đang yêu đều khó tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng. Khúc mắc không sớm hóa giải sẽ khiến không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến mọi thành viên trong nhà, việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan.

- Sức khỏe:

Đồng thời, áp lực công việc trong tháng cũng thường khiến những chú Khỉ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nóng trong người. Bạn cần phải suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Ngoài ra, chú ý ảnh hưởng của Thiên Hình, có thể gây chấn thương, họa huyết quang.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Dậu

Tháng Quý Sửu này, tuổi Dậu gặp được cục diện Tam Hợp Thái Tuế báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp này. Mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó.

- Sự nghiệp:

Phương diện sự nghiệp của Dậu có thêm cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình không tệ chút nào. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn.

- Tài lộc:

Tài chính ở thời điểm này khá dư dả. Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí.

- Tình cảm:

Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an ui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.

- Sức khỏe:

Tháng này tuổi Dậu cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe. Nguyệt Lệnh lâm đất Bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn, có thể là những chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau. Hung tinh Ngũ Quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn.

11. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Tuất

Bước sang tháng mới, vận trình của tuổi Tuất có điểm sáng ở phương diện tình duyên, nhiều cơ hội tình cảm mở ra. Tuy nhiên, công danh sự nghiệp lại khiến bạn khó hài lòng, kế hoạch không theo kịp thực tế, phải tốn nhiều công sức hơn để xoay chuyển tình hình.

- Sự nghiệp:

Xuất hiện cục diện Tương Hình Thái Tuế khiến Tuất gặp nhiều vướng mắc trong công việc, chủ yếu do tư tưởng bế tắc, thiếu tin tưởng vào bản thân gây ra. Bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên. Dù vậy, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nhảy việc kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín.

- Tài lộc:

Tình hình tài chính cũng khó có sự phát triển tích cực trong tháng này. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Tuất âm lịch cho biết, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch cải thiện thu nhập của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Tháng này bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thử đoạn để cướp công đoạn sức của bạn.

- Sức khỏe:

Tháng này còn có Nguyệt Lệnh lâm Suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng mà phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý.

- Tình cảm:

Như đã nói ở trên, phương diện tình duyên của Tuất khởi sắc mạnh mẽ trong tháng Quý Sửu này. Được đào hoa tinh chiếu mệnh, có lợi cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi. Tình cảm thăng hoa và êm ấm cũng tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh.

Ảnh minh họa: Internet

12. Tử vi tháng 12/2022 tuổi Hợi

Xem tử vi tháng 12/2022 âm lịch, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới nhờ có cả Tam Hội và Đế Vượng che chở. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

- Sự nghiệp:

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn.

- Tài lộc:

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài vây hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết.

- Tình cảm:

Tình cảm trong tháng Chạp của Hợi cũng sáng bừng trong những cảm xúc ngọt ngào. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, những người còn độc thân dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp.

- Sức khỏe:

Thể trạng của con giáp này khá sung mãn trong tháng khi vận khí đang đi lên. Cộng với thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bản mệnh hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Vẫn cần lưu ý tháng này có dấu hiệu dịch chuyển khá nhiều, bạn cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.