Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sống đời phủ phê, tài lộc tỏa sáng, phú quý phát tài, quét sạch vận đen

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 15:54

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất vào Rằm tháng 9 âm lịch. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Tuổi Ngọ

Thời gian Rằm tháng 9 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Ngọ nhiều năng lượng sáng tạo không ngừng nghỉ. Đây cũng là lúc con giáp này lên những ý tưởng thú vị cùng với bạn bè hoặc gia đình chuẩn bị cho những cuộc vui chơi. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ sẽ không còn hạn chế bản thân, giới hạn vào một khuôn khổ nữa, thay vào đó bạn sẽ liên tục đổi mới, sáng tạo.

Chính sự cầu thị này của tuổi Ngọ cũng thu hút được rất nhiều vận may trong công việc và tiền bạc. Những cơ hội làm giàu cũng sẽ gõ cửa nhà bạn, nếu biết nắm bắt nhanh chóng thì từ thời điểm này đến cuối năm bạn sẽ không còn phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Bên cạnh đó, công việc của con giáp tuổi Ngọ cũng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sống đời phủ phê, tài lộc tỏa sáng, phú quý phát tài, quét sạch vận đen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam Hợp cho thấy, Rằm tháng 9 âm lịch là cơ hội tuyệt vời để kết nối lại với những người bạn ở xa. Họ nghĩ về bạn, mong muốn gặp bạn và rất hào hứng được trò chuyện với bạn đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội để kết nối nhé. Thiên Tài cho thấy, tuổi Tuất có thể được đưa tới cơ hội kiếm tiền nên bạn nhớ cân nhắc thêm.

Nếu muốn làm thêm việc phụ gì để có tiền thì bạn cũng phải sắp xếp thật tốt để hoàn thành tốt công việc hiện tại đã nhé. Kể cả khi trải qua giai đoạn khó khăn, họ cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, có thể nói là rất may mắn. Người tuổi Tuất rất chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm khi giải quyết mọi việc thực tế và nghiêm túc.

Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sống đời phủ phê, tài lộc tỏa sáng, phú quý phát tài, quét sạch vận đen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người sinh năm Hợi được biết đến với tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ sở hữu trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi này luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. Người tuổi Hợi thích nghi tốt với hoàn cảnh và luôn nỗ lực vươn lên.

Sang Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai, không gặp điềm xui mà còn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ làm việc chăm chỉ, có những cải tiến, sáng tạo trong công việc nên được cấp trên khen thưởng. Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên.

Tử vi Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sống đời phủ phê, tài lộc tỏa sáng, phú quý phát tài, quét sạch vận đen - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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