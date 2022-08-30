Tử vi ngày Thứ 3 cuối cùng của tháng 8 3 con giáp mở túi đón lộc tài, tin vui từ Thượng Đế ban xuống, cuối năm xây nhà mua đất, gia đình bình an hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 00:09

3 con giáp ngày mới đón nhận tài lộc, trúng số độc đắc, mua đất xây nhà, sung sướng hết phần thiên hạ.

Tuổi Dần

Từ hôm nay (Thứ ba 30/08), những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Tử vi ngày Thứ 3 cuối cùng của tháng 8 3 con giáp mở túi đón lộc tài, tin vui từ Thượng Đế ban xuống, cuối năm xây nhà mua đất, gia đình bình an hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Từ giờ đến cuối năm 2022, tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó.

Mặc dù năm nay là năm tuổi, nhưng chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

Tuổi Sửu

Vận thế của người tuổi Sửu trong thời kì cuối tháng 8, đặc biệt là 30/08 và đầu tháng 9 rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như ko gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều trơn tuột thành công.

Tử vi ngày Thứ 3 cuối cùng của tháng 8 3 con giáp mở túi đón lộc tài, tin vui từ Thượng Đế ban xuống, cuối năm xây nhà mua đất, gia đình bình an hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mọi vấn đề uẩn khúc trước đây đều được hóa giải hết. Đặc thù con giáp này còn sở hữu thời cơ trúng số với giải thưởng ko nhỏ. Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời kì qua, họ đã ko ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc thù, trong hôm nay (30/08), tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, thời cơ vô tiền khoáng hậu sẽ tự tìm tới họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong thời kì đầu tháng cũng vô cùng hanh thông, tình cảm lứa đôi thăng hoa, hạnh phúc và rất viên mãn. Tình cảm dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tài phú lại tràn trề nên con giáp sở hữu thể tận hưởng cuộc sống ung dung, tự tại.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đặc biệt là Nhâm Tuất (1982) sẽ gặp nhiều may mắn từ cuối tháng 8, nhất là hôm nay (30/08) Họ nhận được nhiều sự giúp đỡ, thời cơ và tài lộc đến,  ăn nên làm ra.

Tử vi ngày Thứ 3 cuối cùng của tháng 8 3 con giáp mở túi đón lộc tài, tin vui từ Thượng Đế ban xuống, cuối năm xây nhà mua đất, gia đình bình an hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, một số người tuổi Tuất không may mắn do ảnh hưởng của Hỏa tinh và Thất sát khiến cho tài lộc, sức khỏe có chút kém cỏi. Từ cuối tháng 8 đến cuối năm, được sao may mắn chiếu mệnh là Quý nhân, vận trình tài lộc được cải thiện, may mắn đã đến. Mọi việc tốt lành đến, nếu nắm bắt cơ hội này, bạn sẽ có tiền bạc, quyền lực và tình yêu, cuộc sống như được tiếp thêm sinh khí mới.

Bạn hãy chú ý để không bị cảm, đồng thời điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi để giữ sức khỏe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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