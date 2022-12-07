Tử vi ngày mới (8/12), 3 con giáp này ‘ra ngõ đụng hũ vàng, về nhà gặp hũ bạc’, hạnh phúc thăng hoa, tình tiền như ý, may mắn nhất trong năm

Tử vi ngày mới (8/12), con giáp tuổi Tý có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá cẩn thận, chu đáo. Người này có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý. Con giáp này thông minh hơn người lại có giác quan thứ 6 nhạy bén. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không ngẫu hứng, bốc đồng.

Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng giá trị, nhận được nhiều đơn hàng. Con giáp này làm nông nghiệp thì mùa vụ tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Họ từng bước đạt được thành công như mong đợi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

Tử vi ngày mới (8/12), con giáp tuổi Tý có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước vào những tháng cuối năm, tuổi Mùi tuy hoàn toàn có thể bắt lấy thời cơ tốt, xây dựng cuộc sống thăng hoa vào đầu năm sau. Thời gian qua, tuổi Dậu đã đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, có người còn phải chấp nhận mất mát, đặc biệt về tài chính là có sự lao dốc không tưởng. Thế nhưng, mọi thứ tưởng chừng như bế tắc lại lội ngược dòng bất ngờ vào đầu năm sau 2022.

Tử vi ngày mới (8/12) nhờ bản lĩnh phi thường hơn người. Trong cuộc sống, tuổi Mùi không ngại khó khăn, càng vất vả họ lại càng lấy việc đó làm động lực khiến bản thân mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Tử vi ngày mới (8/12) nhờ bản lĩnh phi thường hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Một khi nắm bắt được cơ hội thì tài lộc cũng sẽ tăng vọt. Từ giai đoạn này trở đi, tiền bạc không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ "cá kiếm" được một khoản tiền khá lớn, đủ để làm ăn kinh doanh.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới (8/12), người tuổi Dần có tính cách hào phóng, thoáng đãng với bạn bè. Chính vì vậy, họ thường đầu tư các khoản tiền nhất định vào việc ăn uống, mời mọc liên hoan với bạn bè. Dù có tốn kém nhưng thứ mà họ thu về còn giá trị gấp nhiều lần so với số tiền đã bỏ ra.

Vốn là người tự lập, thông minh nhanh nhẹn và bản lĩnh tự tin, người mang bản mệnh này sẽ có thêm nhiều quan hệ tốt, có cơ hội gặp gỡ những đối tác làm ăn lớn. Từ đó, công việc của họ ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận, khiến họ giàu có. Người tuổi Dần giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế.

Tài vận của họ sẽ dần dần tốt lên. Đặc biệt, những người tuổi Dần biết tận dụng những cơ hội và vận may về sự nghiệp thì tiền bạc của họ sẽ đổ về không ngừng. Còn đối với những người tuổi Dần nếu chịu mạo hiểm đầu tư thì có khả năng mua nhà mua xe, và còn mua được nhiều thứ hơn nữa.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm