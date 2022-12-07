Tử vi hôm nay 7/12, cầu tiền có tiền, cầu an có an, 3 con giáp Phật Bà ban phước, tiền về như vũ bão, may mắn vấp phải cục tiền to, tài mệnh đầy vượng phát

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 07:08

Tử vi hôm nay 7/12, chúc mừng 3 con giáp gặp thời đổi đời, vận may như ý, 'tiền tài' bủa vây, số giàu số sang ập đến.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tinh tế, hiểu biết, biết phân biệt đúng sai và có cách đối nhân xử thế hợp lòng người. Con giáp này sống tình nghĩa, dĩ hòa vi quý với những người xung quanh. Tuổi Thìn ham học, không ngại thay đổi để ngày một tốt hơn. Tử vi hôm nay 7/12, tuổi Thìn sẽ được cát tinh chiếu cố.

Những người làm công chức, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp được may mắn, có lương, có thưởng dồi dào. Tuổi Thìn cũng sẽ có được mối làm ăn quý giá, mang đến nhiều tài lộc. Nếu đang đi làm ăn xa cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Cát hỷ lần này, người tuổi Thìn cứ mở sẵn túi để giàu to.

Tử vi hôm nay 7/12, cầu tiền có tiền, cầu an có an, 3 con giáp Phật Bà ban phước, tiền về như vũ bão, may mắn vấp phải cục tiền to, tài mệnh đầy vượng phát - Ảnh 1
Tử vi hôm nay 7/12, tuổi Thìn sẽ được cát tinh chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng những ưu điểm của bản thân để phát huy, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuổi Dậu là người luôn biết nỗ lực cố gắng không ngừng, luôn khao khát có một cuộc sống giàu có không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, họ muốn được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Tử vi học có nói, tử vi hôm nay 7/12, những người tuổi Dậu được Phật Bà chiếu cố sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng. Người tuổi Dậu đang tìm việc, đề xuất tăng lương hay bước vào kỳ thi cử cũng sẽ nhận được tin vui.

Tử vi hôm nay 7/12, cầu tiền có tiền, cầu an có an, 3 con giáp Phật Bà ban phước, tiền về như vũ bão, may mắn vấp phải cục tiền to, tài mệnh đầy vượng phát - Ảnh 2
Tử vi học có nói, tử vi hôm nay 7/12, những người tuổi Dậu được Phật Bà chiếu cố sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn buôn bán cũng thu về nhiều tài lộc, có thể mở rộng quy mô kinh doanh. Con giáp này có thể trúng độc đắc, như vấp phải túi tiền to. Công việc Dậu hanh thông suôn sẻ, từ đó kéo theo tài vận dồi dào chưa từng thấy. Từ đầu năm đến giờ, tuổi Dậu cũng đã được quý nhân giúp đỡ, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa viên mãn là chuyện chẳng lạ.

Tuổi Sửu

Gặp đúng thời vận tử vi hôm nay 7/12 nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc.

Người tuổi Sửu vốn cần cù, chịu thương chịu khó, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian cuối năm, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ.

Thời gian này, do có Phúc tinh soi chiếu, Phật Bà ban phước nên người tuổi Sửu vô cùng may mắn trong công việc, làm một thu hai, làm một mà tiến bộ ba, bốn nên tạo được nhiều bước đột phá mới trong công việc. Bản mệnh chỉ cần lên kế hoạch và sắp xếp công việc, cơ hội gặp vận may có 1-0-2 tìm đến.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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