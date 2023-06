Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu, không ngại khó và càng không sợ thất bại. Sự chăm chỉ của người tuổi Dần được quý nhân đánh giá cao, vốn có năng lực lại thêm quý nhân phù trợ nên sự nghiệp thành công là điều trong tầm tay.

Tử vi ngày 7/12, người tuổi Dần gặp vận may lớn, đặc biệt là về sự nghiệp sẽ có tin vui. Vàng rớt trúng đầu, vận may trúng độc đắc, con giáp này có vận may không ai bằng. Lời khuyên để con giáp này có một tháng mới rực rỡ hơn chính là hãy đối xử tốt hơn với mọi người và giữ thái độ khách quan đối với mọi việc, chăm chỉ nắm bắt cơ hội đến với mình.