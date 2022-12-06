Tử vi ngày 8.12.22: ‘Thời cơ thuận lợi’, 3 con giáp hốt sạch tiền bạc của thiên hạ, tiền chảy về ‘không kịp đếm’, về sau sẽ giàu kếch xù, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tiêu 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 21:10

Tử vi ngày 8.12.22, 3 con giáp số may mắn thiên thời, nhân hòa, làm ăn trúng số, giàu không kịp cản.

Tuổi Ngọ

Sinh ra đã mang phúc khí đầy mình nên con giáp này càng cố gắng càng phát tài, tài lộc vẫn cứ chảy vào nhà người tuổi Ngọ ào ào như thác đổ. Gặp cơ hội có quý nhân mang tài lộc đến, con giáp này lại rất mát tay trong kinh doanh, mỗi khoản đầu tư đều thu về lợi nhuận gấp mười gấp trăm lần khiến ai cũng ngả mũ thán phục.

Tử vi ngày 8.12.22, nhờ cát tinh chiếu mệnh Ngọ sẽ phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ. Đúng thời cơ nắm bắt tốt, họ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc. Hãy cố gắng làm giàu và đề phòng những điều không may rình rập nhé.

Tử vi ngày 8.12.22: ‘Thời cơ thuận lợi’, 3 con giáp hốt sạch tiền bạc của thiên hạ, tiền chảy về ‘không kịp đếm’, về sau sẽ giàu kếch xù, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tiêu 3 đời không hết - Ảnh 1
Tử vi ngày 8.12.22, nhờ cát tinh chiếu mệnh Ngọ sẽ phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 8.12.22 là thời gian con giáp này chẳng khác thần tài, ngồi chơi xơi nước cũng ra tiền. Bạn vừa được thần tài chỉ bảo con đường làm ăn tốt, quý nhân phù trợ giúp tránh khỏi tai ương. Tý có chí tiến thủ, thông minh, sáng suốt vậy nên sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ chót.

Bạn hãy mạnh dạn đầu tư làm ăn dịp cuối năm này nhé, có thể thành công và cơ hội kiếm tiền tăng lên gấp nhiều lần. Đó là lý do bạn có thể trở thành đại gia trong thời gian này, tiền tiêu không hết.

Tử vi ngày 8.12.22: ‘Thời cơ thuận lợi’, 3 con giáp hốt sạch tiền bạc của thiên hạ, tiền chảy về ‘không kịp đếm’, về sau sẽ giàu kếch xù, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tiêu 3 đời không hết - Ảnh 2
Tử vi ngày 8.12.22 là thời gian con giáp này chẳng khác thần tài, ngồi chơi xơi nước cũng ra tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mặt tài lộc của tuổi Thân có Thương Quan vượng nên đem lại trí tuệ và sự giàu có hơn người. Trong công việc, Thân luôn biết cách để phát huy tài năng của mình. Vì vậy mà công việc chính được đảm bảo, thu nhập được duy trì khiến Thân yên tâm hưởng thụ cuộc sống. Thân càng tự do trong tư duy thì năng lực kiếm tiền càng mạnh mẽ.

Sẵn tiền trong tay, Thân chi không tiếc cho những mối quan hệ xứng đáng. Cũng vì vậy mà quan hệ của Mùi với đối tác hay bạn làm ăn vô cùng tốt. Có đi có lại, Thân được đền đáp xứng đáng về mặt tài chính và cơ hội kiếm tiền được người khác đem tới dễ dàng.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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