Tử vi ngày mai, thứ Hai 20/3/2023: 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 19/03/2023 13:22

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ có thời gian ngập trong nhung lụa, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, hoạt bát và không ngừng nỗ lực vươn lên để sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Có nhà, có xe, có tiền tỷ trong tài khoản nhưng con giáp giàu có này chưa bao giờ ngừng cố gắng. Họ chăm chỉ làm việc, sống hết mình và nhiệt thành nên ngày càng hưng thịnh.

Trong ngày mai (thứ Hai 20/3/2023), nhờ có cát tinh chiếu mệnh Ngọ sẽ gặp khá nhiều may mắn trong sự nghiệp. Làm đâu thắng đó, kiếm được bộn tiền nên đây chính là phúc phần của con giáp giàu sang này có được.

Tử vi ngày mai, thứ Hai 20/3/2023: 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người ngay thẳng, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, họ được rất nhiều người quý mến, thương yêu, hỗ trợ hết lòng trong cuộc sống, sự nghiệp. Dù phải nằm gai nếm mật thì sau ngưỡng 30, con giáp may mắn này sẽ thành công ngoài mong đợi.

Sách tử vi có nói, trong ngày mai (thứ Hai 20/3/2023), con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế đổi đời là những thành quả mà tuổi Dậu xứng đáng nhận được.

Tử vi ngày mai, thứ Hai 20/3/2023: 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày mai (thứ Hai 20/3/2023), con giáp tuổi Tuất sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Trong khi nhiều người đang chật vật kiếm tiền thì con giáp này còn đang bận đếm tiền. Dịch bệnh vừa qua không ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn thu của những con giáp này.

Bản mệnh biết cách xoay sở để giữ cho nguồn thu ổn định. Ngoài năng lực thì không thể phủ nhận sự may mắn của con giáp này vì bạn không phải cắt giảm lương thưởng hay nghỉ việc không lương. Tuổi Tuất thậm chí có thêm nhiều khoản tiền rủng rỉnh nhờ việc buôn bán.

Tử vi ngày mai, thứ Hai 20/3/2023: 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong 4 ngày cuối tuần (2/3 - 5/3): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước

Trong 4 ngày cuối tuần (2/3 - 5/3): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước

Dưới đây là những con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần nghênh đón Thần Tài mang lộc lớn đến tận nhà, gửi tiết kiệm mỏi tay không lo thiếu hụt trong 4 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 2 tử vi ngày mai tử vi ngày 19/3/2023 tử vi chủ nhật tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết