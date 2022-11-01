Tử vi ngày mai (2/11) 3 con giáp “qua cơn bĩ cực”, xóa sạch nợ nần, một bước lên mây, hạnh phúc về tay, chuẩn bị ôm lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 12:45

3 tuổi may mắn nhất ngày mới, tài lộc vươn cao cực thịnh, khả năng hốt bạc chắc tay, tiền vô như nước lũ, may mắn đến tận nhà.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mai (2/11) 3 con giáp “qua cơn bĩ cực”, xóa sạch nợ nần, một bước lên mây, hạnh phúc về tay, chuẩn bị ôm lộc Trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang ngày mai (2/11) người tuổi Sửu sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Đúng ngày mai (2/11) nếu tuổi Sửu đang làm ăn kinh doanh thì tiền trong túi của người tuổi Sửu sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Sửu và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đặc biệt, tử vi trong 3 năm tới tuổi Sửu càng chăm chỉ càng phát tài cuộc sống cực kỳ hanh thông viên mãn ít ai sánh bằng.

Với những người tuổi Sửu đang làm công ăn lương chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ được cấp trên cất nhắc lên chức tăng lương tăng bổng. Nhờ đó, đường tài lộc cũng sẽ vô cùng thăng hoa.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mai (2/11) 3 con giáp “qua cơn bĩ cực”, xóa sạch nợ nần, một bước lên mây, hạnh phúc về tay, chuẩn bị ôm lộc Trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 12 con giáp cho biết, đa số người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích sự tự do. Con giáp này thích hợp để làm những công việc có liên quan đến sáng tạo, linh hoạt như kinh doanh, nghệ thuật. Tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nhiệt tình.

Đúng ngày mai (2/11), tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời. Thời gian tới, tuổi Dậu nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn. Có thể cơ hội có một không hai sẽ đến giúp tuổi Dậu phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mai (2/11) 3 con giáp “qua cơn bĩ cực”, xóa sạch nợ nần, một bước lên mây, hạnh phúc về tay, chuẩn bị ôm lộc Trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dần sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc vào ngày mai (2/11). Những vướng mắc, bất ổn của thời kỳ trước sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn và trơn tuột của họ.

Không những thế, con giáp may mắn này cũng sẽ được cấp trên ghi nhận, khả năng họ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được 1 khoản thu kha khá nào đó là rất cao. Chính vì thế, bản mệnh hãy biết cách thể hiện mình, nên biết nắm bắt, chớ bỏ qua thời cơ tốt.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này diễn ra trơn tuột, người đơn thân sẽ sở hữu buổi hứa hẹn hò như ý. Ngày này cũng là lúc bạn được hậu thuẫn để xử lý những vấn đề liên quan tới tiền nong.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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