Tử vi ngày 3/12/2022, ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, 3 con giáp tài lộc thăng hoa chạm đỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn, sự nghiệp khởi sắc trông thấy, cuộc sống lên hương vượt trội

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 21:43

Tử vi dự báo ngày 3/12/2022, 3 con giáp này tài lộc thăng hoa chạm đỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn, sự nghiệp khởi sắc trông thấy, cuộc sống lên hương vượt trội

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết ngày 3/12/2022, do bị sao Thái Bạch chiếu mệnh, vận tam tai ngáng đường nên cuộc sống của Tuất gặp vô số điều không may. Thế nhưng, chỉ cần bước vào nửa cuối tháng Giêng năm Kỷ Hợi cuộc đời Tuất sẽ bước sang trang mới. Từ đây, may mắn ập xuống đầu, tiền chui vào túi Tuất ầm ầm khiến ngay chính họ cũng choáng ngợp.

Tử vi ngày 3/12/2022, ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, 3 con giáp tài lộc thăng hoa chạm đỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn, sự nghiệp khởi sắc trông thấy, cuộc sống lên hương vượt trội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có được phúc phần ấy ngoài may mắn trời cho còn nhờ ở sự hiền lành, lương thiện, chăm làm điều lành của Tuất. Họ tích được nhiều công đức nên tiền tài, của cải này chính là phúc đáp trời cho.

Tuổi Ngọ

Vận thế của tuổi Ngọ sẽ chuyển biến ngoạn mục trong 15 ngày tới. Mọi xui xẻo, thất bại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn tràn vào nhà con giáp này. Dù sống bất cần, ham chơi và thích phiêu lưu mạo hiểm nhưng trong công việc lại luôn cẩn trọng, trách nhiệm nên Ngọ dễ dàng có được thành công, kiếm được nhiều tiền khi còn khá trẻ.

Tử vi ngày 3/12/2022, ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, 3 con giáp tài lộc thăng hoa chạm đỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn, sự nghiệp khởi sắc trông thấy, cuộc sống lên hương vượt trội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 3/12/2022, nhờ vận may đeo bám không buông, thần tài nuông chiều nên vận tài lộc của Ngọ sẽ đỏ như son trong nửa tháng tới. Lúc này, sự nghiệp thăng tiến, tiền về đầy túi, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, những người cầm tinh con hổ có xu hướng bỏ qua chi tiết, thường mang lại cho người ta cảm giác không chắc chắn, thời gian trước có gặp khó khăn. Song, tuần mới đến, vận may phủ xuống, tuổi Dần thông minh, tốt bụng lại có chí lớn nên mọi chuyện tốt lên, tài vận bạo phát.

Tử vi ngày 3/12/2022, ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, 3 con giáp tài lộc thăng hoa chạm đỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn, sự nghiệp khởi sắc trông thấy, cuộc sống lên hương vượt trội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày 3/12/2022, tuổi Dần chứng minh được mình là người thực tế và đáng tin cậy, nhờ vậy gặp được bạn đồng hành tốt, làm ăn suôn sẻ, tài lộc quấn thân, vượng phát dễ dàng. Kéo theo đó là vận đào hoa nở rộ, dễ tìm được người ưng ý, quyết tâm theo đuổi ắt sẽ có một cái kết đẹp như mơ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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