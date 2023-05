Tử vi ngày 26/11/2022, tưng bừng đón lộc trúng số ĐỎ không tưởng, 3 con giáp vận may gọi tên, tiền tài bừng bừng kéo đến, ‘bung xõa’ thả ga, không giàu đời không nể

Người tuổi Mão là con giáp phát tài do có Tam Hợp nâng đỡ. Ngay trong ngày đầu tháng âm lịch như thế này, tinh thần phấn đấu của con giáp này sẽ giúp tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Tử vi ngày 26/11/2022, đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới. Tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Tử vi ngày 26/11/2022, đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ tháng 11 trở đi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công.

Tử vi ngày 26/11/2022, khả năng kiếm tiền của con giáp này được phát huy. Tỵ không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm