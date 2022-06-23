Tử vi ngày 24/6/2022 của 12 con giáp: Tài lộc, tình duyên, công danh sự nghiệp tất thảy viên mãn, mọi xui rủi đi, là thời cơ tốt để mang lộc về nhà

Nhờ có Chính Quan mà tư duy nhanh nhạy cùng trí nhớ tốt sẽ giúp cho mọi việc mà con giáp tuổi Tý bắt tay vào làm đều rất hiệu quả. Bạn chính là người hùng của mọi người, và họ luôn luôn biết ơn bạn vì điều đó.

Tử vi 12 con giáp cho thấy Lục Xung xuất hiện cho thấy căng thẳng về mối quan hệ hoặc chuyện tình cảm. Khuyên con giáp tuổi Tý đừng để bản thân rơi vào những cuộc tình ngoài vòng đạo đức, gây tổn thương cho những người liên quan.

Hôm nay Sửu - Ngọ Tương Hại khuyên người tuổi Sửu cần từ tốn. Hãy học cách lắng nghe lời mà mọi người khuyên bạn, dù nó có khó nghe đi chăng nữa. Họ chỉ mong điều tốt cho bạn mà thôi. Đừng quá đề cao cái tôi và bỏ qua những lời khuyên giá trị.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần hoạch định lại tình hình tài chính của mình vì khó khăn hiện tại đã rất rõ ràng, bạn không thể cứ chịu đựng mãi như thế rồi ngồi đợi mọi việc trôi qua, đã đến lúc hành động. Thậm chí, nếu cần bạn cũng nên xin lời khuyên chuyên gia để cải thiện hiện tại.

Có thể ảnh hưởng của Thương Quan nên con giáp tuổi Sửu cảm thấy không hài lòng với rất nhiều điều đang xảy ra trong cuộc sống mình. Thế nhưng có thể vì bạn đang xét nét quá với mọi người, nếu bạn biết bỏ qua, đừng cố phân tích rạch ròi quá mức thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi.

Ngũ hành tương sinh cho thấy ai còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những tính cách hiền hòa, cởi mở. Những cặp đôi đang giải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ hiếm có.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, có Tam Hợp chỉ lối mà con giáp tuổi Dần lúc này rất biết cách để cải thiện tình cảm hiện tại bằng những việc nho nhỏ nhưng hiệu quả. Cuộc sống có khó khăn nhưng vẫn có người ấy ở bên động viên, an ủi bạn cảm thấy vững tin hơn rất nhiều.

Thiên Ấn giúp cho con giáp tuổi Dần có được sự tập trung cần thiết khi có việc cần xử lý trong ngày nghỉ. Thậm chí bạn có những sáng tạo hay ho để giúp đỡ mọi người xung quanh nữa đấy.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có được môi trường, điều kiện tốt để cải thiện sức khỏe. Có những lúc bạn có không gian một mình để tĩnh tâm, giải tỏa hết căng thẳng trong cuộc sống để lấy lại sự cân bằng cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay Mão - Ngọ Tương Phá khiến con giáp tuổi Mão cảm thấy đuối sức, không muốn cố gắng nữa. Đừng quên rằng có nhiều cách khác nhau để bạn có thể giải thích mọi thứ, bạn có thể nói một lần vào dừng lại, chờ thời điểm khác để nói lại nếu lúc này họ cố tình không hiểu.

Ngay cả những công việc nhỏ nhặt cũng có thể mang lại cho tuổi Mão thật nhiều niềm vui và tiếng cười ngày Chính Ấn che chở. Thế nên bạn hãy dành thời gian và nhiệt huyết cho chúng, bạn sẽ thấy kết quả mang lại thật đáng hài lòng.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân trong gia đình. Thậm chí, một cuộc gặp gỡ vui vẻ với mọi người trong cũng giúp bạn tháo gỡ được nhiều vấn đề tồn đọng trước đây.

Tuổi Thìn

Hôm nay Thực Thần hậu thuẫn nên tâm thế của con giáp tuổi Thìn rất vững vàng, bạn cảm thấy tự tin hơn với các mối quan hệ của mình trong ngày hôm nay. Hơn nữa có thể người thân trong gia đình đang mang lại cho bạn niềm vui nho nhỏ đấy.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy tình hình tài chính đã có vẻ khấm khá lên, có người tìm được cách kinh doanh hợp lý trong thời điểm khó khăn này, nhờ đó mà bạn cảm thấy an tâm hơn. Dù cơ hội cải thiện rất nhỏ cũng phải cố gắng, nỗ lực bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới cho biết Tam Hội khuyên người tuổi Tị hãy tập trung vào các mối quan hệ của mình, chúng quan trọng hơn những mục tiêu khác. Hãy chăm sóc cho các mối quan hệ, dành nhiều thời gian hơn cho những người mà bạn yêu thương, thay vì chỉ bận tâm đến các kế hoạch của bản thân mà thôi.

Những ý kiến của con giáp tuổi Tỵ sẽ bị thách thức ngày xuất hiện Tỷ Kiên như hôm nay, khi bạn gặp một người nào đó có quan điểm khác mình. Bạn có thể bảo vệ ý kiến cá nhân nhưng cũng hãy tôn trọng người khác nhé. Hãy dùng ngôn ngữ dễ nghe, chớ nên nổi nóng.

Hỏa khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, bạn nên ăn những đồ mát, ăn thật nhiều rau xanh, hoa quả mọng nước, tránh đồ gây nóng bức, khó chịu cho cơ thể trong thời tiết nắng nóng mùa Hè này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay ảnh hưởng của Ngọ Ngọ Tự Hình nên con giáp tuổi Ngọ hay tự trách bản thân về điều mình chưa làm được. Bạn nên học cách thả lỏng tinh thần, chấp nhận việc bản thân có những sai phạm nhất định và từ đó tìm cách để cải thiện trong tương lai.

Xem tử vi hàng ngày, Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ cẩn trọng hơn về vấn đề tiền bạc. Đừng vội vàng đưa ra các quyết định tài chính khi bạn chưa chắc chắn về đối tác, đặc biệt nếu như mới chỉ gặp gỡ, quen biết.

Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh nên kiêng cữ các việc như: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước.

Tuổi Mùi

Hôm nay Ngọ - Mùi hợp Nhật nguyệt mang lại cho con giáp tuổi Mùi có được trạng thái tốt khi có nhiều người bao gồm bạn bè, người thân hỗ trợ mình. Thực ra khó khăn vẫn còn đó nhưng có lời động viên của mọi người giúp bạn lạc quan hơn, thậm chí có thể nghĩ ra được giải pháp phù hợp cho mình.

Thương Quan cho thấy thật khó để cân bằng giữa sự ích kỷ cá nhân và mong muốn chia sẻ, hỗ trợ. Thế thì ngày thứ 6 này, hãy tìm kiếm kinh nghiệm, lời khuyên từ những người có đi trước để biết được bản thân nên làm gì cho phù hợp nhất nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy có thể có người chỉ cho bạn đường đi nước bước để sớm thoát khỏi những rắc rối liên quan đến tài chính. Dù có cơ hội không quá cao nhưng cũng rất đáng để bạn thử đấy nhé.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy tiền bạc rủng rỉnh hơn khi có Thiên Tài che chở nhưng người tuổi Thân hãy khôn ngoan với đồng tiền của chính mình. Đừng mua sắm bốc đồng. Hãy tìm kiếm, tham khảo thông tin trước khi quyết định có nên mua món đồ mà mình thích hay không nhé.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn cần chăm sóc cho bản thân nhiều hơn nhé. Các vấn đề sức khỏe có thể tránh được nếu bạn sẵn sàng cho những thay đổi tích cực trong đời sống. Đừng lười biếng.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 26 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp tuổi Dậu đang gia tăng, bạn thấy rõ được số tiền của mình đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bạn cảm thấy rất an tâm.

Hỏa - Kim xung khắc cho thấy sức khỏe không tốt, bạn nên lưu ý trong môi trường sinh hoạt đời thường, nhằm tránh sức khỏe ảnh hưởng. Nhiều khả năng bạn sẽ mất một khoản nhỏ cho việc điều trị y tế.

Theo Lịch Vạn Niên, ngày 24/6/2022 dương lịch là ngày Can Bính: Ngày can Bính không trị bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh lưu ý tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay có Tam Hợp che chở nên con giáp tuổi Tuất có được hạnh phúc trọn vẹn, nhận được sự quan tâm tận tình của người ấy. Hai người có thể có được một buổi hẹn hò thú vị, ý nghĩa trong ngày cuối tuần vui vẻ này.

Thực Thần đánh thức báo hiệu cho con giáp tuổi Tuất hãy sẵn sàng cho một ngày với nhiều những trải nghiệm mới mẻ, cùng những hành động táo bạo, nhiệt huyết. Hãy nắm lấy vai trò của người đầu đoàn, bạn sẽ có một ngày vô cùng ý nghĩa đấy.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho bản mệnh cải thiện sức khỏe, bạn cảm thấy mình sung sức hơn, lạc quan, yêu đời hơn với những tín hiệu tốt của cơ thể. Thậm chí có người còn xin bạn bí quyết để họ được học hỏi theo.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Thiên Quan dự báo gia đình và sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi có thể mâu thuẫn. Mọi thứ sẽ trở lại cân bằng nếu bạn biết đặt ra các ưu tiên phù hợp cho mình, thay vì cứ ôm đồm quá nhiều những trách nhiệm và đòi hỏi.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới tình cảm của bạn, trong các mối quan hệ, đây là lúc mà có thể bạn rơi vào cảm giác bối rối. Nên cố gắng dành thời gian chất lượng cho đối tác của mình để hai phía hiểu nhau hơn.

Ngày thứ 6 này được xem là ngày xấu. Ngày này nên kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.