Tử vi ngày 13/8/2022: Top 3 con giáp được Thần Tài nâng như nâng trứng, LỘC bất tận hưởng trong, phúc lộc dồi dào hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 20:10

Đây là 4 con giáp được Thần Tài ưu ái, cưng nựng trong ngày 13/8/2022 nên vô cùng giàu sang, may mắn.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và cực kiên định. Một khi đã quyết tâm làm điều gì họ sẽ dồn toàn tâm toàn ý để cố gắng không ngừng, dù thất bại, khó khăn đến mấy con giáp này cũng không bỏ cuộc.

Tuy nhiên, ngày 13/8/2022, nhờ được lộc trời cho Sửu sẽ may mắn đến tột cùng. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ ràng. Đặc biệt, tháng 12 Sửu được thần tài chiếu cố nên sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền chất chật két, vươn lên làm đại gia.

Tử vi ngày 13/8/2022: Top 3 con giáp được Thần Tài nâng như nâng trứng, LỘC bất tận hưởng trong, phúc lộc dồi dào hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ngày 13/8/2022, nhờ được lộc trời cho Sửu sẽ may mắn đến tột cùng. Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chớ lo lắng khi gặp khó khăn trong bất cứ việc gì, bởi tử vi ngày 13/8/2022 cho thấy quý nhân luôn ở bên, kịp thời hỗ trợ cho bản mệnh mỗi khi cần. Những nỗ lực không mệt mỏi của bản mệnh được quý nhân ghi nhận, nhờ thế mà những khó khăn dần được tháo gỡ, công việc có những bước tiến mới rất đáng tự hào.Vận trình tình cảm của con giáp này cũng tràn đầy những điều vui vẻ, hạnh phúc, hỷ khí đầy tràn.

Tuổi Hợi

Là con giáp phúc tướng đầy mình, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc nhưng không phải lúc nào đời Hợi cũng suôn sẻ như ý. Tử vi có nói, do gặp vận Thái Tuế nên tiền trong túi Hợi không cánh mà bay, chẳng tích cóp được gì. Sở dĩ Hợi lâm vào hoàn cảnh này là do không biết cách quản lý tài chính, tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết.

Tốt nhất, Hợi hãy tỉnh táo, khôn ngoan hơn trong chi tiêu tiền bạc. Đừng để người khác lợi dụng mình, cũng đừng để mình dễ bị qua mặt đến mức ai cũng xem mình là miếng mồi béo bở để xâu xé. Từ ngày 13/8/2022, xui xẻo sẽ tránh xa, may mắn đeo bám không buông giúp vận tài lộc của Hợi đỏ như son, giúp họ tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Sau lễ Vu Lan, bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch), 3 tuổi này được quý nhân phù trợ, vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, tiền đổ vào như nước, hốt vàng bạc đến hết năm

Sau lễ Vu Lan, bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch), 3 tuổi này được quý nhân phù trợ, vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, tiền đổ vào như nước, hốt vàng bạc đến hết năm

Theo tử vi dự đoán, sau lễ Vu Lan bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch) tới đây những con giáp này sẽ gặp may mắn trong công việc, được ơn trên chiếu cố, “mưa” tài lộc đổ lên người, tiền về đầy túi, sung túc hết cuối năm.

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