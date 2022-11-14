Tử vi hôm nay, thứ Hai (14/11): người có Thần Tài phù trợ, Chính Ấn soi sáng, vận may tìm đến tận nhà, trúng số đổi đời giàu sang, kẻ vướng hạn Thái Tuế, xui xẻo đủ đường, dễ “ném tiền qua cửa sổ”

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 06:15

Vào hôm nay, vận mệnh của các con giáp sau có sự thay đổi, cùng xem tử vi của các con giáp có tên sau đây nhé!

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, hôm nay (14/11) những người tuổi Dần sẽ dễ có những xáo trộn về mặt cảm xúc cũng như gặp phải những thách thức trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, nếu không cẩn thận, họ sẽ còn có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt, hao tiền tốn của, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Do đó, để tránh những chuyện không hay, tuổi Dần được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, không đưa ra những quyết định vội vàng, liều lĩnh. Ngoài ra, họ cũng nên cố gắng tránh gây mâu thuẫn, năng làm việc tốt hay tham gia các sự kiện vui để tăng cường những nguồn năng lượng tích cực xung quanh mình.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (14/11): người có Thần Tài phù trợ, Chính Ấn soi sáng, vận may tìm đến tận nhà, trúng số đổi đời giàu sang, kẻ vướng hạn Thái Tuế, xui xẻo đủ đường, dễ “ném tiền qua cửa sổ” - Ảnh 1
Thậm chí, nếu không cẩn thận, họ sẽ còn có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thìn Thân Bán Hợp mang tới cho người tuổi Thân vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ. Con giáp này đang được may mắn chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận cho cả hai bên. hôm nay (14/11) sẽ là ngày mà bạn tìm được đối tác phù hợp.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần càng khiến tài khí của những những người tuổi Thân thêm vượng. Bản mệnh nên tranh thủ hôm nay để tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Thần Tài đang đứng về phía bạn, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Hôm nay quả là một ngày may mắn với bản mệnh khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (14/11): người có Thần Tài phù trợ, Chính Ấn soi sáng, vận may tìm đến tận nhà, trúng số đổi đời giàu sang, kẻ vướng hạn Thái Tuế, xui xẻo đủ đường, dễ “ném tiền qua cửa sổ” - Ảnh 2
Hôm nay quả là một ngày may mắn với bản mệnh khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mùi đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân Tam Hợp trong hôm nay (14/11). Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy được những điều tưởng chừng đã mất đi. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước.

Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự so bì ai yêu ai nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.

Trong công việc, những người tuổi Mùi được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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