Tử vi hôm nay, thứ Ba (8/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc rộn ràng, giàu có vượt bậc nhất tháng 8

Tử vi hôm nay ngày 8/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất không thích bị gò bó.

Tình duyên: Người tuổi Tuất tình cảm giúp bạn có được những điều tuyệt vời cuộc sống.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất đã có công việc không tốt, mỗi ngày gặp áp lực công danh.

Tài lộc: Thu nhập đang dần cải thiện, chi tiêu tiết kiệm.

Sức khỏe: Cần có sức khỏe ổn định, thu nhập tự do.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 8/8/2023 hôm nay, tuổi Tý đón vận tài lộc vượng phát. Vận trình làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

Nhìn chung các khoản tiền tới trong ngày đều là khoản thu ngoài dự tính nên bản mệnh cũng cảm thấy rất vui. Tuy nhiên dù có tiền nhưng cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại tự chuốc rắc rối vào thân. Xung quanh bản mệnh luôn có người ghen tị, nên đề phòng bị chơi xấu.

Vận trình tình cảm gặp những biến động bất lợi. Người độc thân có cơ hội nhưng lại không biết trân trọng, thái độ hờ hững của bản mệnh như tạt gáo nước lạnh lên người có ý với mình. Đừng phũ phàng quá nếu bản mệnh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống độc thân.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Con giáp tuổi Hổ tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường một lòng một dạ, giàu tình cảm, khảng khái và có khiếu hài hước.

Tháng 8, con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy ắp. Người tuổi này làm kinh doanh thì tài lộc rất tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được đối tác tin cậy.

Các thương vụ của họ đều thu về thành quả như mong đợi. Người tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, lại biết cách đầu tư tiền bạc nên ngày một giàu có. Sau một thời gian tích lũy, họ có thể mua được tài sản có giá trị.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.