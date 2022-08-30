Tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022: 3 con giáp MAY MẮN, trời độ điềm dữ hóa lành, Cát tinh ban bản mệnh của cải đầy kho, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 05:51

Tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022, 3 con giáp may mắn vận Cát tinh bùng nổ, làm gì cũng sớm thành công.

Tuổi Dần

Theo tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022 có Thiên Tài chiếu vận nên những người tuổi Dần có công việc tay trái, đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác. Tuổi này chịu thương chịu khó, hơi bộp chộp nhưng lại được việc, chỉ cần tránh xa những trò đỏ đen như lô đề bài bạc là phất lên rất nhanh.

 

Được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận tình cảm của Dần đi lên. Là 1 trong 3 con giáp may mắn bạn trẻ độc thân được nhiều người để ý, làm quen. Hôm nay bạn cũng được lòng khá nhiều người, có cơ hội gặp lại bạn bè cũ hoặc người thân cũ, cuộc hội ngộ diễn ra vui vẻ.

 

Tài vận chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Thổ nên bị hao hụt. Tiền vào túi cũng không phải là ít nhưng lại xuất hiện những rủi ro nếu người tuổi này theo nghiệp kinh doanh, làm ăn xa nhà gặp phải nhiều trở ngại, hao tài tốn của.

 

Tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022: 3 con giáp MAY MẮN, trời độ điềm dữ hóa lành, Cát tinh ban bản mệnh của cải đầy kho, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ - Ảnh 1

Theo tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022 có Thiên Tài chiếu vận nên những người tuổi Dần có công việc tay trái, đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022 nói rằng người tuổi Thìn tình duyên khá ổn, thỉnh thoảng tạo một vài bất ngờ cho người yêu sẽ khiến đối phương rất cảm động, đồng thời sẽ giúp hâm nóng chuyện tình cảm.

 

Công việc, hoà thuận với đồng nghiệp, được mọi người quý mến, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tuy là 1 trong 3 con giáp may mắn nhưng tài vận, nếu muốn đầu tư, trước hết bạn cần phân tích ưu và nhược điểm.

 

Tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022: 3 con giáp MAY MẮN, trời độ điềm dữ hóa lành, Cát tinh ban bản mệnh của cải đầy kho, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ - Ảnh 2

Tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022 nói rằng người tuổi Thìn tình duyên khá ổn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu theo tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022 diễn ra thuận lợi dễ dàng. Tam Hợp nâng đỡ giúp người tuổi Sửu giữ được sự điềm tĩnh, tỉnh táo trong mọi tình huống. Bản mệnh còn được đánh giá cao bởi sự quyết đoán và nhiệt tình trong lúc làm việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hòa hợp gắn kết vì là con giáp may mắn. Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu và nửa kia khăng khít hơn bao giờ hết. Con giáp này lúc nào cũng tìm được điểm tựa tinh thần vững chắc từ nửa kia của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Bản mệnh kiếm được thêm nguồn thu phụ ngoài công việc đang nắm chính.

Tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022: 3 con giáp MAY MẮN, trời độ điềm dữ hóa lành, Cát tinh ban bản mệnh của cải đầy kho, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ - Ảnh 3

Vận trình công việc của tuổi Sửu theo tử vi hôm nay thứ 3 30/8/2022 diễn ra thuận lợi dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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