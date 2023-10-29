Tử vi hôm nay, Chủ nhật ngày 29/10/2023 (nhằm 15 tháng 9 âm lịch): Thân có vận kim tiền, Sửu gặp được quý nhân, Dậu của cải nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 00:05

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 26/10/2023, 3 tuổi này vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ, cuộc sống đủ đầy, tình tiền viên mãn.

Tuổi Thân 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy Chủ nhật ngày 29/10/2023, công việc của Thìn tiến triển tích cực. Con giáp này có tính cách tuyệt vời, xởi lởi, nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Bản mệnh còn gặp được khách hàng dễ tính, mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn.

Vận tài lộc của tuổi Thân cũng ổn. Tính cách phóng khoáng khiến bản mệnh gây được ấn tượng tốt. Con giáp này làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ, có thể thử may mắn để lấy lộc.

Về mặt tình cảm, tuổi Thân cũng đón nhận nhiều tin vui, may mắn. Người thân của bản mệnh đón nhận tin tốt liên quan đến sinh nở, di chuyển. Một số người nhận được lời mời ăn uống từ bạn bè, đừng từ chối.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi hôm nay, Chủ nhật ngày 29/10/2023 (nhằm 15 tháng 9 âm lịch): Thân có vận kim tiền, Sửu gặp được quý nhân, Dậu của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng 29/10, những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong nửa cuối năm. Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Đây là lúc mà tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn. Tử vi cho biết những người tuổi Sửu càng nỗ lực càng giàu có hơn người, cuộc sống lên hương giàu sang phú quý đủ cả.

Tử vi hôm nay, Chủ nhật ngày 29/10/2023 (nhằm 15 tháng 9 âm lịch): Thân có vận kim tiền, Sửu gặp được quý nhân, Dậu của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 29/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu mong muốn thay đổi được tình cảm của đối phương.  

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu công việc đang dành thời gian chính vào những việc quan trọng.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn đang cố gắng níu giữ người ấy, nhưng đang còn khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, phân chia thời gian cải thiện mức thu nhập, đùng tiêu tiền vào một chỗ.

Sức khoẻ: Thường ho, nên kiểm tra phổi cẩn thận. 

Tử vi hôm nay, Chủ nhật ngày 29/10/2023 (nhằm 15 tháng 9 âm lịch): Thân có vận kim tiền, Sửu gặp được quý nhân, Dậu của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10): 3 con giáp gặp được quý nhân, mọi sự hanh thông, tiền tiêu không thiếu

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10): 3 con giáp gặp được quý nhân, mọi sự hanh thông, tiền tiêu không thiếu

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10), 3 con giáp sau có thể coi là người rất may mắn, được nhiều quý nhân hỗ trợ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

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