Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022): Nam Tào 'chấm' tên, 3 con giáp phất lên liên tiếp, công thành danh toại, mọi sự như ý, tỷ sự như mơ, gia đạo bình an, yên ấm

Thêm vào đó, do vận thế thuận lợi hơn thì con đường công danh của bạn cũng có phần vượng phát, không bị cản trở nên người tuổi Sửu có cơ hội mở mang đầu tư làm ăn lớn.

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022), tuổi Sửu chính là con giáp nhận may mắn gặp được phúc báo, công danh lên như diều gặp gió. Trên con đường tài lộc thì người tuổi Sửu cũng dễ kiếm tiền hơn, cầu được ước thấy.

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022), sự may mắn là bước khởi đầu, người tuổi Sửu hãy dùng sự thông minh của mình để tạo tiền đề phát triển cho tương lai thêm phần rạng rỡ. Không chỉ may mắn trong công danh, tài lộc người tuổi Sửu cũng rất may mắn trên con đường tình duyên.

Con giáp tuổi Sửu có thể chạm tay vào mơ ước. Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này nhưng người tuổi Sửu còn độc thân vận đào hoa nở rộ khiến cho bạn có cơ hội tìm thấy chân ái của đời mình, người bạn mong đợi từ lâu. Với những tuổi Sửu có đôi có cặp thì đây chính là thời gian hạnh phúc gắn bó.

Tuổi Mùi

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022), người tuổi Mùi mạnh mẽ, cương trực, thích trải nghiệm những cái mới, dám làm dám chịu, không sợ bất cứ khó khăn thử thách nào, luôn phấn đấu để là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Thời gian này, bước vào cục diện Tam Hợp nên vận thế của con giáp này vô cùng thuận lợi, có thể được sự bảo hộ của thái tuế. Sự nghiệp có được sự phát triển mang tính đột phá.

Không chỉ có vậy, còn có không ít đại cát tinh xuất hiện trong cung mệnh, khiến người tuổi Mùi thu được không ít lợi nhuận từ công việc, từ việc kinh doanh, đầu tư. Vận thế khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng hanh thông, số tiền tích lũy tăng lên nhanh chóng. Con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Mùi cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát khiếp kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm