Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022): Nam Tào 'chấm' tên, 3 con giáp phất lên liên tiếp, công thành danh toại, mọi sự như ý, tỷ sự như mơ, gia đạo bình an, yên ấm

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 15:22

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022), những con giáp thần tài chở che, sao may mắn gọi tên muốn tránh cũng khó, dễ kiếm bộn tiền vàng.

Tuổi Thìn

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022), vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Với những người làm ăn, dù mọi chuyện đang bị đình trệ vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai nhưng Thìn vẫn kinh doanh thuận lợi, có khi còn vượt doanh số hơn cả ngày thường.

Con đường sự nghiệp của Thìn cũng sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý. Người tuổi Thìn không chỉ đỏ vận trong công việc mà còn thành công trong cuộc sống. Các mối quan hệ xã hội cũng phát triển, giúp cho con giáp này tìm được tri kỷ của đời mình, cùng nhau đi tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022): Nam Tào 'chấm' tên, 3 con giáp phất lên liên tiếp, công thành danh toại, mọi sự như ý, tỷ sự như mơ, gia đạo bình an, yên ấm - Ảnh 1
Con giáp Thìn cuộc sống may mắn khó ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022), tuổi Sửu chính là con giáp nhận may mắn gặp được phúc báo, công danh lên như diều gặp gió. Trên con đường tài lộc thì người tuổi Sửu cũng dễ kiếm tiền hơn, cầu được ước thấy.

Thêm vào đó, do vận thế thuận lợi hơn thì con đường công danh của bạn cũng có phần vượng phát, không bị cản trở nên người tuổi Sửu có cơ hội mở mang đầu tư làm ăn lớn.

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022), sự may mắn là bước khởi đầu, người tuổi Sửu hãy dùng sự thông minh của mình để tạo tiền đề phát triển cho tương lai thêm phần rạng rỡ. Không chỉ may mắn trong công danh, tài lộc người tuổi Sửu cũng rất may mắn trên con đường tình duyên.

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022): Nam Tào 'chấm' tên, 3 con giáp phất lên liên tiếp, công thành danh toại, mọi sự như ý, tỷ sự như mơ, gia đạo bình an, yên ấm - Ảnh 2
Con giáp tuổi Sửu có thể chạm tay vào mơ ước. Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này nhưng người tuổi Sửu còn độc thân vận đào hoa nở rộ khiến cho bạn có cơ hội tìm thấy chân ái của đời mình, người bạn mong đợi từ lâu. Với những tuổi Sửu có đôi có cặp thì đây chính là thời gian hạnh phúc gắn bó.

Tuổi Mùi

Tử vi đúng chủ nhật tuần này (4/9/2022), người tuổi Mùi mạnh mẽ, cương trực, thích trải nghiệm những cái mới, dám làm dám chịu, không sợ bất cứ khó khăn thử thách nào, luôn phấn đấu để là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Thời gian này, bước vào cục diện Tam Hợp nên vận thế của con giáp này vô cùng thuận lợi, có thể được sự bảo hộ của thái tuế. Sự nghiệp có được sự phát triển mang tính đột phá.

Không chỉ có vậy, còn có không ít đại cát tinh xuất hiện trong cung mệnh, khiến người tuổi Mùi thu được không ít lợi nhuận từ công việc, từ việc kinh doanh, đầu tư. Vận thế khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng hanh thông, số tiền tích lũy tăng lên nhanh chóng. Con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Mùi cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát khiếp kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai (thứ Sáu, 3/9), Phật xua đuổi hung tinh, Thần Tài gọi lộc về, 3 con giáp ăn trọn lộc trời, vinh hoa phú quý hưởng cạn, tiền nhiều đếm không xuể, cầu gì được nấy

Đúng ngày mai (thứ Sáu, 3/9), Phật xua đuổi hung tinh, Thần Tài gọi lộc về, 3 con giáp ăn trọn lộc trời, vinh hoa phú quý hưởng cạn, tiền nhiều đếm không xuể, cầu gì được nấy

Tử vi 12 con giáp đúng ngày mai (thứ Sáu, 3/9) cho hay, những con giáp số may mắn hưởng trọn lộc trời, phất lên như diều gặp gió.

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