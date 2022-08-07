Tử vi đoán định, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới (8/8 - 14/8)

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 08:44

Tử vi tuần mới dự đoán, có 3 con giáp rất may mắn được Thần Tài chỉ lối, vận trình công việc lên hương, cuộc sống sắp tới ngập tràn trong nhung lụa.

Tuổi Sửu

Tử vi đoán định, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới (8/8 - 14/8) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu trong bước vào tuần mới này (8/8 - 14/8) sẽ nhận được những cơ hội tốt đẹp, thuận lợi nên con giáp này cần biết trân trọng những cơ hội đó.

Người tuổi Sửu có một tuần làm việc “thuận buồm xuôi gió”. Các mối quan hệ giữa con giáp này với đồng nghiệp xung quanh tiến triển khá tốt, đồng thời bản mệnh còn được người khác giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Ngoài ra, công việc tuy gặp áp lực nhưng tuổi này vẫn nỗ lực hoàn thành để đạt được kết quả tốt nhất. 

Thời gian này, không chỉ chuyện tình cảm cua con giáp này suôn sẻ, đôi lứa hạnh phúc, hôn nhân viên mãn mà tài vận cũng rất vượng phát. Người tuổi Hợi không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như “thác lũ” ào ào chảy vào tài khoản. 

Tuổi Thân

Tử vi đoán định, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới (8/8 - 14/8) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 8 này cuộc sống tuổi Thân đang dần khởi sắc hơn, người khác khó khăn thế nào không biết nhưng con giáp này lấy những kinh nghiệm từng trải làm bàn đạp để tiến xa hơn trong tương lai. Bước sang tuần mới này (8/8 - 14/8), tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố, chỉ cần họ tiếp tục vững tâm, tiến về phía trước thì con đường làm giàu trong tầm tay, càng làm việc càng tìm được nhiều cơ hội. 

Trong tuần mới này, cuộc sống tuổi Thân có nhiều thay đổi tích cực. Công việc tuổi Thân trong những ngày sắp tới bất ngờ suôn sẻ, những khó khăn của tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Ngay trong tuần mới này, tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển thăng hoa hơn, vạn sự hanh thông giúp cuộc sống con giáp này thoải mái và vui vẻ, thỏa sức sáng tạo. Nguồn thu nhận được cải thiện giúp người tuổi này nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần tiêu xài hợp lý và nếu có đầu tư thì cũng nên cẩn thận để tránh bị người khác lợi dụng, trục lợi. 

Tuổi Hợi

Tử vi đoán định, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới (8/8 - 14/8) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hợi cũng là con giáp siêng năng, cần mẫn và đặt công việc lên hàng đầu. Tuổi Hợi không quá tham vọng nhưng con giáp này luôn muốn mình có thể sở hữu cuộc sống hoàn hảo.

Bước sang tuần mới này, cuộc sống của những người tuổi Hợi sẽ bước lên một tầm cao mới, không những có sự nghiệp thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào không ngờ.

Người tuổi Hợi trong thời gian này được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Hợi cũng có tài chính rủng rỉnh. 

Thời gian này, bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thuận lợi, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Sự xuất hiện của quý nhân giúp Hợi có tài lộc rủng rỉnh, vận may còn tăng tiến. Vì vậy mà từ nay tới cuối năm Hợi có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa, viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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