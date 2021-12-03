Tử vi cuối tuần dự báo: 3 con giáp tài lộc tăng vọt, vùng vẫy trong biển tiền, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 03/12/2021 08:15

Đây là 3 con giáp được dự báo kinh doanh cực phát đạt, suôn sẻ trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo chỉ trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Mão sẽ có tài lộc hanh thông, vượng phát. Bất cứ đang trong tình trạng khó khăn hay bất lợi thế nào thì bạn cũng sẽ tháo gỡ một cách ngoạn mục. Nếu là người kinh doanh thì thu nhập tăng vọt, làm ăn khấm khá.

Còn là người làm công ăn lương thì chắc chắn được thăng chức, thăng lương, sếp trên ưu ái. Nhìn chung, tuổi Mão hoàn toàn có thể tin tưởng về một tương lai tương sáng, từ giã những ngày tăm tối trước đó.

Tử vi cuối tuần dự báo: 3 con giáp tài lộc tăng vọt, vùng vẫy trong biển tiền, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất có khiếu hài hước, đối xử chân thành với bạn bè và đối tác, luôn can đảm theo đuổi những gì họ đam mê. Vận may sẽ bắt đầu đến với tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần. Theo dự báo, Tý có thêm nhiều phúc khí, không lo tiền bạc, gặt hái thành quả hơn mong đợi.

Thêm nữa, Tý sẽ gặp quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, chia tay với những ngày khó khăn vất vả trước đó. Nói chung, mọi thứ đều suôn sẻ như nước chảy, "mưa thuận gió hòa". Tuy nhiên, người tuổi Tý cần chú ý đề phòng kẻ gian lợi dụng để lừa gạt tiền bạc.

Tử vi cuối tuần dự báo: 3 con giáp tài lộc tăng vọt, vùng vẫy trong biển tiền, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Cuối tuần này, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, phân công thêm nhiệm vụ, công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ nhận thêm cơ hội đầu tư làm ăn kinh doanh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong thời gian này, sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt, cần phải chú ý!

Tử vi cuối tuần dự báo: 3 con giáp tài lộc tăng vọt, vùng vẫy trong biển tiền, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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