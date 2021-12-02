Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn đủ đường, có lộc cực to, công danh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 02/12/2021 09:10

Những con giáp này trong 12 ngày tới gặp nhiều vận may, bên cạnh đó lại được cát tinh phù trợ nên việc gì cũng thành công mĩ mãn.

Tuổi Sửu
Những người tuổi Sửu bản tính thật thà, cần cù, lại siêng năng chăm chỉ nên rất được người quý mến, cấp trên trọng dụng. Bạn không bao giờ để lẫn lộn chuyện công và chuyện tư lẫn lộn. Nhờ những ưu điểm này cộng với sự nỗ lực và cống hiến của Sửu trong thởi gian qua, cơ hội thăng chức, cất nắc lên vị trí lãnh đạo của bạn xác suất rất lớn. Những ngày cuối tháng 12 và đầu tháng 1, tuổi Sửu sẽ gặt hái được thành công. Bên cạnh đó, có quý nhân hỗ trợ nên mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền tài, cơ đồ cũng thăng hoa.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn đủ đường, có lộc cực to, công danh rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và cũng rất thông minh, biết trước biết sau. Thế nên, dù đi đâu hay làm gì, người tuổi Mão cũng được quý nhân chiếu cố, soi đường dẫn lối trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sách tử vi nói, trước ngưỡng 35, con giáp này sẽ giàu sang, sung túc đủ đầy, tiền chất đầy két.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn đủ đường, có lộc cực to, công danh rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù hiện tại có gặp khó khăn, nhưng trong 12 ngày tới, cục diện thay đổi, chuyển bại thành thắng. Con giáp này chỉ cần chuyên tâm làm ăn, hợp đồng sẽ về và đơn hàng cũng sẽ tăng lên trong thời gian tới. Tình yêu nở hoa, sự nghiệp hanh thông, còn gì vui hơn chứ?

Tuổi Dần
Những người tuổi Dần rất sâu sắc, cứng rắn và quyết đoán. Trong 12 ngày tới, bạn sẽ gặp được nhiều người có mối quan hệ tốt, giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Tình yêu cũng như ý, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, khởi sắc nên Dần không phải lo nghĩ gì nhiều.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn đủ đường, có lộc cực to, công danh rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, cấp trên đang ưu ái và muốn trao cơ hội thăng quan tiến chức cho bạn. Nếu bạn thực sự muốn bản thân có uy quyền hơn thì hôm bay hãy tính chuyện thử vào vị trí mới đi nhé. Tình yêu của bạn và người ấy đang trong độ chín, việc xúc tiến cho tương lai chỉ còn là chuyện mớt sớm, một chiều mà thôi!

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!

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Trong 66 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Nếu biết tu chí làm ăn sẽ giàu lên nhanh chóng, cuộc sống sung túc không cần lo nghĩ.

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