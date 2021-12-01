49 ngày tới, 3 con giáp vượt qua đại hạn, cá chép hóa rồng, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 01/12/2021 07:15

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp này sẽ được quý nhân xuất hiện, giúp đỡ và mang đến nhiều may mắn, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy 49 ngày tới, người tuổi Dần sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Con giáp tuổi Dần cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Có thể nói, sắp tới đây, vận may của người tuổi Dần đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

49 ngày tới, 3 con giáp vượt qua đại hạn, cá chép hóa rồng, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu so với các con giáp khác, năm Tân Sửu, tuổi Dần được Thần tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của họ được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông. Chỉ cần tuổi Dần có chí tiến thủ, thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón họ.

Tuổi Mùi

Trong 49 ngày tới, người sinh tuổi Mùi có vận trình tài lộc khởi sắc, tài vận ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Mùi đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình. Những điều may mắn và giàu có sẽ tới đầy bất ngờ mà người tuổi Mùi cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

49 ngày tới, 3 con giáp vượt qua đại hạn, cá chép hóa rồng, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Mùi được đánh giá là 1 trong những con giáp kiên cường và có ý chí vươn lên mạnh mẽ nhất, không một trở ngại nào có thể khiến họ lùi bước, thậm chí, càng bị thử thách, họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thể biến hung thành cát, tuổi Mùi được khuyên nên trau dồi những kỹ năng làm việc quan trọng.

Tuổi Dậu

Trong 49 ngày tới, người tuổi Dậu tự khởi nghiệp sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ cho sự nghiệp thăng hoa hơn. Gia đạo của người tuổi Dậu cũng có nhiều điều tốt lành. Về phần tài lộc không giảm sút mà còn được nhanh chóng cải thiện. Đồng thời, vận khí đến, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

49 ngày tới, 3 con giáp vượt qua đại hạn, cá chép hóa rồng, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tthời điểm may mắn thứ hai trong năm của tuổi Dậu là giai đoạn rất đáng để họ mong chờ với nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu biết khai thác và tận dụng tốt những mặt thuận lợi, tuổi Dậu sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành 1 trong những con giáp làm ăn khấm khá nhất dịp đầu năm mới.

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