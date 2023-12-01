Tử vi cuối tuần (2/12 và 3/12): 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phát tài và thăng hoa, tiền tình viên mãn trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Tỵ

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Tỵ đã có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng và có bước tiến đầy hứa hẹn trong 2 ngày cuối tuần. Theo tử vi, chỉ số tổng thể của tuổi Tỵ tăng vọt. Về tình cảm, những chú Rắn nhờ được quý nhân giúp đỡ nên càng thêm phần thuận lợi. Với các cặp đôi, khi có vấn đề phát sinh hãy cùng nhau giải quyết, nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe đối phương, chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh tâm trạng tiêu cực.

Về tài lộc, thu nhập có xu hướng tăng nhẹ, bản mệnh nên tập trung đẩy mạnh tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai. Về công việc, những khó khăn trước đó đều được giải quyết nhanh chóng.

Tử vi cuối tuần (2/12 và 3/12): 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ trong 2 ngày cuối tuần được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Tử vi cuối tuần (2/12 và 3/12): 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ v được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Ngọ đón 2 ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Tử vi cuối tuần (2/12 và 3/12): 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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