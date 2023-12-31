Tử vi Chủ nhật ngày 31/12/2023: 3 con giáp đại công cáo thành, phúc khí vô biên, vía trúng độc đắc cực cao

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm sương sương mà có bạc tỷ, ai nấy cũng ghen tị trong ngày 31/12.

Tuổi Mùi

Trong ngày 31/12, sao Thái tuế của tuổi Mùi sẽ giảm đi nhiều khiến cho vận khí của con giáp này cũng ngày càng tốt lành, may mắn. Nếu như thời gian trước người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc, sự nghiệp. Họ có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng sẽ phải tiêu đi nhiều tiền nên không thể dành dụm được nhiều.

Thời điểm này, tuổi Mùi sẽ là con giáp đầu tiên nằm trong top những con giáp thành đạt, gặp nhiều may mắn nhất. Mọi thứ từ công việc, đến tình duyên của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc. Nếu cố gắng phấn đấu và chớp lấy cơ hội, thời gian này sẽ có được cả tiền tài và công danh, chuyện tình duyên cũng thêm ngọt ngào, nồng thắm.

Hơn nữa có quý nhân soi chiếu nên sẽ giúp hóa giải mọi điềm xui xẻo, đem đến những cơ hội may mắn mới. Tuy theo đó sức ép cũng ngày một gia tăng, song nhờ có sự giúp đỡ quý giá của đồng nghiệp, bạn dễ dàng hoàn thành mục tiêu, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tử vi Chủ nhật ngày 31/12/2023: 3 con giáp đại công cáo thành, phúc khí vô biên, vía trúng độc đắc cực cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận thế của người tuổi Tý trong ngày 31/12 bắt đầu khởi sắc đặc biệt là về tài vận và tình cảm. Con giáp này sẽ có cơ hội tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Ngoài ra, thời gian trước đây tài vận của người tuổi Tý không có gì khởi sắc nhưng vào thời điểm này sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Cơ hội phát tài sẽ liên tiếp đến với con giáp này. Người tuổi Tý sẽ được cấp trên coi trọng và đánh giá cao nên việc tăng lương tăng thưởng là điều tất yếu xảy ra. Đối với những người tuổi Tý kinh doanh buôn bán, mọi việc sẽ phất lên như diều gặp gió.

Nếu nhìn bề ngoài, mọi người đa phần thường nghĩ người tuổi Mùi thuộc tuýp người đơn giản nhưng bên trong con giáp này lại hoàn toàn ngược lại.

Tử vi Chủ nhật ngày 31/12/2023: 3 con giáp đại công cáo thành, phúc khí vô biên, vía trúng độc đắc cực cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đúng là gặp được quý nhân. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì tự nhiên người ấy xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tuổi Hợi chính nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ nên trong ngày 31/12 sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu.

Với tuổi Hợi còn làm công ăn lương cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên khi tinh thần bạn có chút sa sút. Thấy bạn bè giàu có, tuổi Hợi cũng nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình và khiến người khác thực sự bất ngờ.

Khi chuyện công việc tốt, tiền bạc của tuổi Hợi cũng khá ổn định. Đây là thời gian tuổi Hợi có thể bắt tay vào làm ăn, tiếp thêm sức mạnh cho bạn vượt lên trông thấy. Trong ngày 31/12 tuổi Hợi sẽ nhận được những bản hợp đồng lớn. Tiền kiếm trong thời điểm này có thể mua được xe hơi sang. Khi có điều kiện kinh tế tốt rồi thì tuổi Hợi cũng trở nên tự tin hơn, giống như một người khác vậy. Điều này giúp tuổi Hợi có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc, tình duyên cũng nở hoa.

Tử vi Chủ nhật ngày 31/12/2023: 3 con giáp đại công cáo thành, phúc khí vô biên, vía trúng độc đắc cực cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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