Tử vi Chủ Nhật (ngày 27/3), ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, 3 con giáp này có Quý Nhân phù trợ nên đường công danh tỏa sáng, tiền bạc rủng rỉnh, vận trình suôn sẻ, tương lai rộng mở

Người tuổi Ngọ là những người dám nghĩ, dám làm, có mắt nhìn xa trông rộng. Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi Ngọ cũng được quý nhân phù trợ nên mau chóng chuyển bại thành thắng. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, một vốn bốn lời.

Vào Chủ Nhật (ngày 27/3), đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng xán lạn. Họ gặp được những người thầy, người bạn, người đồng nghiệp tốt nên sẽ đạt được những thành tựu mới trong công việc. Giai đoạn này sẽ là thời kỳ vô cùng may mắn với người tuổi Ngọ, tiền bạc rủng rỉnh, nụ cười luôn nở trên môi.

Trời sinh những người tuổi Thân khá thông minh và tài giỏi. Người tuổi Thân vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Thân có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Khổ tận cam lai, thời gian trước vất vả bao nhiêu thì vào Chủ Nhật (ngày 27/3), người tuổi Thân thay đổi vận mệnh ngoạn mục bấy nhiêu. Con giáp này được dự đoán sẽ có vận trình suôn sẻ, tương lai rộng mở. Người trẻ thi cử đỗ đạt. Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng sự nghiệp, giàu lên nhanh chóng.

Chủ Nhật (ngày 27/3), người tuổi Thân thay đổi vận mệnh ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong thời gian qua, người cầm tinh con Chuột bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận chỉ ở mức trung bình. Bản mệnh kiếm ra nhiều tiền nhưng cũng có nhiều việc phải tiêu đến tiền.

Theo tử vi Chủ Nhật (ngày 27/3), tài vận của người tuổi Tý lên cao, sự nghiệp nhờ đó cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước. Bắt đầu từ ngày này, người tuổi Tý cũng có cơ hội để thay đổi công việc cũng như môi trường làm việc. Người làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội đầu tư, sinh lời. Vào Chủ Nhật (ngày 27/3), nếu tập trung vào công việc chính của mình, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành công.

Theo tử vi Chủ Nhật (ngày 27/3), tài vận của người tuổi Tý lên cao, sự nghiệp nhờ đó cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.