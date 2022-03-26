Bước qua ngày 27/3, Kim Tinh ngự trị, 3 con giáp này được ban cho phước lành nên gặp nhiều may mắn, công thành danh toại, tài lộc rực sáng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân nghĩa và đôn hậu. Họ sống chân thành và đối xử tốt với mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy, người tuổi này có hậu vận phú quý.

Bước qua ngày 27/3 , người tuổi Hợi từng bước vượt qua những khó khăn, họ được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui. Hung tinh đi rồi, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Hợi làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

Trong công việc, người tuổi Thân không bao giờ lùi bước. Vì vậy mà việc con giáp này giàu có chỉ là sớm hay muộn. Thân luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, năng lực mạnh mẽ. Họ lạc quan và xem trọng mối quan hệ tình cảm.

Bước qua ngày 27/3, Thân sẽ dẹp bỏ được những “lỗ hổng” tài chính, cuộc sống tốt đẹp viên mãn. Vận may không chỉ đến trên phương diện tài lộc mà còn đến trên phương diện tình cảm. Vì vậy mà cuộc sống của Thân ngày càng tốt đẹp hơn. Phúc phần tăng gấp bội, cơ hội kiếm tiền những tới nhiều bất ngờ.

Bước qua ngày 27/3, Thân sẽ dẹp bỏ được những 'lỗ hổng' tài chính, cuộc sống tốt đẹp viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, nhã nhặn, xuề xòa và khá kiệm lợi. Họ "chơi đẹp" với bạn bè, sống có nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Người tuổi này có nhân cách tốt, hòa đồng với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

Bước qua ngày 27/3, người tuổi Mão có tài lộc tăng lên, mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Không những thế, con giáp này còn nhận được cơ hội đầu tư, sinh lời. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có thể giải quyết được những khó khăn, có được cuộc sống an nhàn, tiền bạc rủng rỉnh.

Bước qua ngày 27/3, người tuổi Mão có tài lộc tăng lên, mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.