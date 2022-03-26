Kể từ ngày 27/3, Cát Tinh chỉ điểm, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, thăng quan tiến chức, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 22:35

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ có sự hậu đãi từ Cát Tinh, 3 con giáp này tài lộc thịnh vượng, hưởng trọn tất cả vinh hoa phú quý, tài chính hanh thông, công danh xuôi thuận kể từ ngày 27/3.

Tuổi Sửu

Kể từ ngày 27/3, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này, nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Sửu được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức.

Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, bán được lượng hàng hóa cao hơn thời gian trước. Đặc biệt là phương diện tình cảm của con giáp tuổi Sửu cũng có khởi sắc đáng kể, vận đào hoa đeo bám giúp họ tìm được mối nhân duyên tốt.

ngay 27/3 1
Kể từ ngày 27/3, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đa số người tuổi Mão đều thông minh, khéo léo. Đặc biệt Mão rất giỏi ngoại giao. Những lĩnh vực mà họ đầu tư thu được lợi nhuận cao, dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Con giáp này có tham vọng rất lớn về sự nghiệp, vô cùng khí phách.

Kể từ ngày 27/3, con giáp này có nhiều niềm vui đang chờ đợi. Phú quý tìm đến tận cửa, tài lộc thịnh vượng, hưởng trọn tất cả vinh hoa phú quý. Công việc cũng một bước lên mây. Con giáp này chỉ cần duy trì cuộc sống ổn định thì sẽ đạt được mục tiêu đề ra, vững vàng tiến bước. Chẳng mấy chốc mà phát tài.

ngay 27/3 2
Kể từ ngày 27/3, con giáp này có nhiều niềm vui đang chờ đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất tự giác, chu đáo và tỉ mỉ. Vì vậy, dù có gặp khó khăn, trắc trở trong công việc cũng như cuộc sống, họ vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh để từng bước vượt qua.

Kể từ ngày 27/3, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Người tuổi này nếu làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, các thương vụ diễn ra suôn sẻ. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, con đường thăng quan, tiến chức ngày càng rộng mở.

ngay 27/3 3
Kể từ ngày 27/3, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài trợ giúp, Cát Thần dẫn đường, 3 con giáp này ngày 27/3/2022 ăn nên làm ra, giàu lên nhanh chóng, sự nghiệp thăng tiến, may mắn tràn trề

Thần Tài trợ giúp, Cát Thần dẫn đường, 3 con giáp này ngày 27/3/2022 ăn nên làm ra, giàu lên nhanh chóng, sự nghiệp thăng tiến, may mắn tràn trề

Tử vi ngày 27/3/2022 cho hay, 4 con giáp này ăn nên làm ra, giàu lên nhanh chóng, sự nghiệp thăng tiến, may mắn tràn trề nhờ Thần Tài trợ giúp, Cát Thần dẫn đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 27/3/2022 tử vi ngày 27/3 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất