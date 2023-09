Tử vi 7 ngày tới (26/3 - 1/4), cây TÀI LỘC nở hoa, 3 con giáp này gặp nhiều vận may, tài chính thông thuận, vạn sự hanh thông

Người tuổi Tuất có vận may trong 7 ngày tới (26/3 - 1/4) rất tốt, thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Táo bạo nhưng thận trọng, thời điểm thận trọng có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.

Theo tử vi 7 ngày tới (26/3 - 1/4), tuổi Sửu có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Theo tử vi 7 ngày tới (26/3 - 1/4), tuổi Sửu có thể phát tài nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Trong 7 ngày tới (26/3 - 1/4), Hợi tuy đối mặt với nhiều thử thách lớn trong công việc những bản lĩnh cao ngút trời, bạn đã vượt qua thành công mà không gây ra bất cứ rắc rối lớn nào. Đồng nghiệp cũng giúp đỡ bạn khá nhiều nên khó khăn lớn cũng dễ dàng được giải quyết. Cũng chính vì thế sẽ khiến cấp trên trọng dụng, ưu ái bạn nhiều hơn. Vấn đề thăng chức, tăng lương chỉ là trong tầm tay.

Trong 7 ngày tới (26/3 - 1/4), Hợi tuy đối mặt với nhiều thử thách lớn trong công việc những bản lĩnh cao ngút trời, bạn đã vượt qua thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.