Tử vi 2 ngày tới (27/3 - 28/3), Thái Dương soi sáng, 3 con giáp này tài lộc vượt trội, công danh thành toại, vạn sự như ý trong 2 ngày tới (27/3 - 28/3)

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 23:17

Theo tử vi 2 ngày tới (27/3 - 28/3), nhờ có sự trợ giúp từ Thái Dương, 3 con giáp này sự nghiệp hanh thông thấy rõ, công danh chạm đỉnh vinh quang, giàu sang viên mãn, lương thưởng tăng cao, tiền của ào ào chảy vào túi.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, chan hòa và luôn biết dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà cuộc sống của tuổi Mão luôn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng vượt qua được mọi sóng gió.

Theo tử vi 2 ngày tới (27/3 - 28/3), người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng sẽ dần được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, con giáp này còn có thêm cơ hội đầu tư sinh lời, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng cao, cuộc sống giàu sang viên mãn ai ai cũng phải ước mơ.

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Theo tử vi 2 ngày tới (27/3 - 28/3), người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, sự nghiệp có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày tới (27/3 - 28/3), vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng suôn sẻ. Họ dự báo sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi trong vòng nửa đầu năm.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được những dự án giúp gia tăng thu nhập, con giáp này đạt được thành tích tốt, lương thưởng tăng nhiều. Người tuổi Tỵ làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi như mong đợi.

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Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày tới (27/3 - 28/3), vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp tuổi Dậu được biết đến với tính cách nhiệt tình và thẳng thắn. Trong công việc, con giáp này luôn giữ được ngọn lửa đam mê và bầu nhiệt huyết. Tuy nhiên, người tuổi Dậu lại khá bốc đồng, không kiên trì.

Trong 2 ngày tới (27/3 - 28/3), người tuổi Dậu có sao tốt chiếu mệnh nên làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông hơn người. Trong thời gian này, con giáp tuổi Dậu có thể phát huy khả năng lãnh đạo của mình. Người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng có cơ hội ký được hợp đồng lớn hoặc hợp tác với các tên tuổi lớn, giúp cho đường thăng tiến ngày càng rõ ràng hơn.

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Trong 2 ngày tới (27/3 - 28/3), người tuổi Dậu có sao tốt chiếu mệnh nên làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông hơn người - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 27/3, Kim Tinh ngự trị, 3 con giáp này được ban cho phước lành nên gặp nhiều may mắn, công thành danh toại, tài lộc rực sáng

Bước qua ngày 27/3, Kim Tinh ngự trị, 3 con giáp này được ban cho phước lành nên gặp nhiều may mắn, công thành danh toại, tài lộc rực sáng

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ có sự hỗ trợ từ Kim Tinh, 3 con giáp này đuổi Hung Tinh đi mất, đón chào nhiều vận may và phước lành, công danh sự nghiệp lên hương, tiền của dồi dào, vận trình hanh thông, giàu lên trông thấy khi bước qua ngày 27/3.

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