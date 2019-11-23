Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ tài lộc đeo bám, tuổi Hợi nóng tính làm hỏng việc

Tâm linh - Tử vi 23/11/2019 05:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Ngọ tài lộc đeo bám. Tuổi Hợi nóng tính làm hỏng việc lớn, cơ hội tốt cũng vụt mất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của 12 con giáp giúp bản mệnh biết trước được những điều xảy ra với mình trong một ngày để tìm cách đề phòng hoặc vui vẻ đón nhận những điều tốt đẹp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, công việc có nhiều cơ hội tốt mỉm cười với bạn. Tuy nhiên bạn phải suy nghĩ kỹ càng trước đầu khi tư hoặc tham gia vào lĩnh vực nào đó. Bởi có nhiều người xấu đang có kế hoạch hãm hại, lừa gạt tiền bạc của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Sửu

tu vi chu nhat ngay 24/11/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Sửu vận trình mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có nhiều bất lợi về mặt tiền bạc. Điều này khiến tinh thần của bản mệnh mệt mỏi, lo âu. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi sẽ có quý nhân phương xa mang lộc đến cho bạn. Đồng thời cũng sẽ giúp bạn vượt qua những nỗi lo về tiền bạc, thanh toán được những khoản nợ trước đây.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Dần

Dần là con giáp thông minh, nhiệt huyết và có niềm đam mê mãnh liệt trong công việc. Nhờ vậy mà bạn lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Điều này giúp bạn có được ấn tượng tốt trong mắt cấp trên. Không những vậy còn có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Mão

tu vi chu nhat ngay 24/11/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Mão có bất ngờ lớn - Ảnh minh họa: Internet

Mão nhận được nhiều bất ngờ lớn trong ngày Chủ Nhật. Bạn chỉ cần ngồi không, tiền bạc cũng sẽ đổ về đầy túi, tiêu xài không hết. Về mặt tình cảm, người độc thân tìm được đối tượng tốt. Người có gia đình, người yêu có nhiều vận may về đường tiền bạc. Nói chung bạn sẽ có ngày cuối tuần vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Thìn

Thìn có nhiều thời gian dành cho một nửa của mình. Vì vậy mà tình cảm của cả hai thêm nồng nhiệt, thăng hoa. Có thể sắp tới sẽ tính đến chuyện trăm năm. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui về tiền bạc lẫn chuyện hôn nhân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tỵ

tu vi chu nhat ngay 24/11/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tỵ có vận trình tốt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tỵ có khả năng làm việc nhóm tốt. Bạn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của người khác, nhờ vậy mà bạn được nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó, bạn sẽ có ngày cuối tuần thư giãn, thoải mái bên gia đình của mình. Hãy tận dụng để hưởng thụ một nghỉ trọn vẹn giải tỏa những áp lực, căng thẳng bao nhiêu lâu nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ bước ra cửa là vận tài lộc đeo bám, tiền tiêu xài không hết. Số tài khoản ngân hàng của bạn tăng lên chóng mặt. Điều này giúp bạn có một ngày nghỉ vô cùng thoải mái, dễ chịu. Về mặt tình cảm, bạn có nhiều vệ tinh vây quanh, vì vậy mà cuộc sống không còn nhàm chán, buồn tẻ. Tuy nhiên hãy sáng suốt, đừng để người khác lừa gạt cả tình lẫn tiền.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Mùi

tu vi chu nhat ngay 24/11/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Mùi có tin vui về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui về mặt tình cảm. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có người yêu, gia đình, vợ chồng hòa thuận, tình cảm thăng hoa. Những người yêu nhau có thể sẽ nhận được tin vui về hôn nhân, tiền bạc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Thân

Thân có nhiều cơ hội đầu tư bất động sản, mua bán nhà đất. Hãy nắm bắt cơ hội này để làm giàu, kiếm tiền nhanh nhất. Tuy nhiên làm ăn nên thận trọng, sáng suốt một chút đừng để người khác lừa gạt. Về phương diện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình, có thể sẽ thoát ế trong chớp mắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Dậu

Dậu nên biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tốt nhất là chuyện ai người nấy làm, đừng xen vào chuyện của người khác mà làm mất thời gian của bản thân. Ngày Chủ Nhật, tình yêu sẽ là nguồn động lực vô cùng lớn để bạn có thể vượt qua mọi khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tuất

tu vi chu nhat ngay 24/11/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tuất có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Tuất có nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên những hiềm khích với đồng nghiệp vẫn chưa thể hóa giải được. Giữa cả hai còn xảy ra nhiều tranh chấp, mâu thuẫn. Nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến công việc hợp tác chung của cả hai. Điều này có thể gây cản trở cơ hội thăng tiến của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi nóng tính làm hỏng nhiều việc. Đây là tính cách bạn nên thay đổi ngay kẻo không có đường tiến trong tương lai. Về mặt tình cảm, bạn và người kia cũng không có nhiều tiếng nói chung. Có thể sẽ dẫn đến đường ai nấy đi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp không thích khoe khoang nhưng là đại gia ngầm, tiền chất đầy két sắt

Top con giáp không thích khoe khoang nhưng là đại gia ngầm, tiền chất đầy két sắt

Dưới đây là những con giáp giàu có nhưng có lối sống đơn giản, không đua đòi, là đại gia ngầm, nắm khối tài sản kếch xù trong tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất con giáp thông minh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 12 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt