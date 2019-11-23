Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ tài lộc đeo bám, tuổi Hợi nóng tính làm hỏng việc

Theo tử vi 12 con giáp, công việc có nhiều cơ hội tốt mỉm cười với bạn. Tuy nhiên bạn phải suy nghĩ kỹ càng trước đầu khi tư hoặc tham gia vào lĩnh vực nào đó. Bởi có nhiều người xấu đang có kế hoạch hãm hại, lừa gạt tiền bạc của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của 12 con giáp giúp bản mệnh biết trước được những điều xảy ra với mình trong một ngày để tìm cách đề phòng hoặc vui vẻ đón nhận những điều tốt đẹp.

Dần là con giáp thông minh , nhiệt huyết và có niềm đam mê mãnh liệt trong công việc. Nhờ vậy mà bạn lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Điều này giúp bạn có được ấn tượng tốt trong mắt cấp trên. Không những vậy còn có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Sửu có nhiều bất lợi về mặt tiền bạc. Điều này khiến tinh thần của bản mệnh mệt mỏi, lo âu. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi sẽ có quý nhân phương xa mang lộc đến cho bạn. Đồng thời cũng sẽ giúp bạn vượt qua những nỗi lo về tiền bạc, thanh toán được những khoản nợ trước đây.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Mão có bất ngờ lớn - Ảnh minh họa: Internet

Mão nhận được nhiều bất ngờ lớn trong ngày Chủ Nhật. Bạn chỉ cần ngồi không, tiền bạc cũng sẽ đổ về đầy túi, tiêu xài không hết. Về mặt tình cảm, người độc thân tìm được đối tượng tốt. Người có gia đình, người yêu có nhiều vận may về đường tiền bạc. Nói chung bạn sẽ có ngày cuối tuần vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Thìn

Thìn có nhiều thời gian dành cho một nửa của mình. Vì vậy mà tình cảm của cả hai thêm nồng nhiệt, thăng hoa. Có thể sắp tới sẽ tính đến chuyện trăm năm. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui về tiền bạc lẫn chuyện hôn nhân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tỵ có vận trình tốt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tỵ có khả năng làm việc nhóm tốt. Bạn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của người khác, nhờ vậy mà bạn được nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó, bạn sẽ có ngày cuối tuần thư giãn, thoải mái bên gia đình của mình. Hãy tận dụng để hưởng thụ một nghỉ trọn vẹn giải tỏa những áp lực, căng thẳng bao nhiêu lâu nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ bước ra cửa là vận tài lộc đeo bám, tiền tiêu xài không hết. Số tài khoản ngân hàng của bạn tăng lên chóng mặt. Điều này giúp bạn có một ngày nghỉ vô cùng thoải mái, dễ chịu. Về mặt tình cảm, bạn có nhiều vệ tinh vây quanh, vì vậy mà cuộc sống không còn nhàm chán, buồn tẻ. Tuy nhiên hãy sáng suốt, đừng để người khác lừa gạt cả tình lẫn tiền.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Mùi có tin vui về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui về mặt tình cảm. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có người yêu, gia đình, vợ chồng hòa thuận, tình cảm thăng hoa. Những người yêu nhau có thể sẽ nhận được tin vui về hôn nhân, tiền bạc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Thân

Thân có nhiều cơ hội đầu tư bất động sản, mua bán nhà đất. Hãy nắm bắt cơ hội này để làm giàu, kiếm tiền nhanh nhất. Tuy nhiên làm ăn nên thận trọng, sáng suốt một chút đừng để người khác lừa gạt. Về phương diện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình, có thể sẽ thoát ế trong chớp mắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Dậu

Dậu nên biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tốt nhất là chuyện ai người nấy làm, đừng xen vào chuyện của người khác mà làm mất thời gian của bản thân. Ngày Chủ Nhật, tình yêu sẽ là nguồn động lực vô cùng lớn để bạn có thể vượt qua mọi khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Tuất có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Tuất có nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên những hiềm khích với đồng nghiệp vẫn chưa thể hóa giải được. Giữa cả hai còn xảy ra nhiều tranh chấp, mâu thuẫn. Nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến công việc hợp tác chung của cả hai. Điều này có thể gây cản trở cơ hội thăng tiến của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi nóng tính làm hỏng nhiều việc. Đây là tính cách bạn nên thay đổi ngay kẻo không có đường tiến trong tương lai. Về mặt tình cảm, bạn và người kia cũng không có nhiều tiếng nói chung. Có thể sẽ dẫn đến đường ai nấy đi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm