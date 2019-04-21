Tử vi Chủ Nhật ngày 21/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi niềm vui phơi phới, tuổi Thân cẩn thận chuyện tiền bạc

Vận trình tình cảm trong ngày cũng cần phải chú ý, tránh những mâu thuẫn về quan niệm sống với đối phương.

Ngày mới, người tuổi Tý gặp chút khó khăn trong công việc. Bạn cần cân nhắc liệu mục tiêu hiện tại có thật sự phù hợp và có ích? Và đã đến lúc phải thay đổi để mang lại hiệu quả tốt hơn.

Ngày mới, bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt để hỗ trợ cho công việc. Tình duyên cũng rất ổn định.

Tuổi Sửu đạt được kết quả tốt trong công việc. Bạn có được bài học mới là phải lên kế hoạch kỹ càng hơn. Lúc ấy, bạn sẽ không còn gặp khó khăn hay trở ngại gì.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cơ hội phát huy khả năng trong công việc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có cơ hội phát huy khả năng trong công việc trong ngày mới. Thậm chí bạn còn có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Bạn không quá màng danh vọng, lại rất kiên trì nên được nhiều người nể trọng.

Dù vậy, trong ngày mới bạn đừng nên có những quyết định quan trọng, vì dễ có người quấy phá.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có một ngày phấn khởi, làm việc hiệu quả. Bạn hài lòng với những gì đang làm. Dù vậy, đừng quá an phận, nhất định phải nỗ lực hơn nữa.

Về tình cảm, bạn cần dành thời gian cho đối phương hơn vì tình cảm đang có dấu hiệu nhạt dần đi.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn ổn định, tiền bạc dồi dào trong ngày mới. Công danh có dấu hiệu phát triển nhưng chưa rõ. Nếu cứ cố gắng thêm thì thành công sẽ đến nhanh thôi.

Dù vậy, bạn cần chú ý đến sức khỏe hơn, đừng để cơ thể mệt mỏi.

Tuổi Tỵ

Trong ngày mới, người tuổi Tỵ dễ có mâu thuẫn với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Tỵ dễ có mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tốt nhất là nên cẩn thận trong ăn nói, tránh bị hiểu lầm.

Bạn đừng quá thức khuya, nên giữ gìn sức khỏe và có một chế độ ăn uống hợp lý.

Tuổi Ngọ

Ngày mới, người tuổi Ngọ có cơ hội đầu tư, hợp tác tốt, tiền bạc thu về càng nhiều. Bạn nên tận dụng vận may hiếm có này.

Bạn và người ấy có thể gặp chút mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Nhưng sẽ không có gì nghiêm trọng nếu cả hai cố gắng hiểu nhau hơn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một ngày mới khá tốt với công việc suôn sẻ, tài chính ổn định và có quý nhân phù trợ. Dù vậy, bạn nên tiêu xài tiền bạc hợp lý hơn.

Chuyện tình cảm của bạn khá tốt đẹp, hãy tận hưởng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Thân

Trong ngày mới, người tuổi Thân nên cẩn thận những chuyện liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Thân nên cẩn thận những chuyện liên quan đến tiền bạc. Bạn nên cẩn thận hơn khi đưa ra bất kì quyết định nào.

Về tình duyên, nếu có ý định ngỏ lời yêu hay cầu hôn thì đúng là dịp thích hợp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến trong ngày mới. Đây là thành quả xứng đáng cho những gì bạn đã cố gắng suốt thời gian qua. Cùng với cơ hội mới, bạn sẽ có một khởi đầu mới với nhiều thử thách hơn.

Dù vậy, tình cảm trong ngày không được suôn sẻ lắm. Có vẻ cả hai đang thiếu sự thấu hiểu nhau.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một ngày mới tràn đầy năng lượng và hào hứng. Dù vậy, khi làm việc bạn cần cẩn trọng hơn, tránh sai lầm.

Tình duyên tốt đẹp, cả hai đã đủ cảm thông để thấu hiểu cho nhau.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày mới nhiều bước tiến mới - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày mới nhiều bước tiến mới. Sau thời gian cố gắng làm việc, bạn đã có được thành công tương xứng với công sức bỏ ra, cấp trên đánh giá cao nỗ lực của bạn.

Bạn nên dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi và ở bên gia đình nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.